Forte vento in Abruzzo: crolla una gru, tragedia sfiorata a Prati di Tivo | FOTO e VIDEO

Giornata di forte vento in Abruzzo oggi, con raffiche di oltre 80km/h nel Teramano. Si è rischiata la tragedia oggi in località Prati di Tivo, a Pietracamela, alle falde settentrionali del massiccio del Gran Sasso, dove una gru è crollata a causa del forte vento. L’incidente ha coinvolto una gru impegnata nei lavori di ristrutturazione dell’hotel Prati di Tivo. Il crollo della gru ha causato un forte boato, paragonato a un forte tuono. Fortunatamente non si registrano feriti. Il Comune ha chiuso la strada al traffico.

