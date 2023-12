Vento forte nelle Marche: 980 interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Quasi mille interventi dei Vigili del Fuoco nelle Marche dall’inizio dell’allerta meteo per vento forte. Nelle ultime 24ore, altri 200 interventi compiuti di cui 160 nelle province di Pesaro Urbino e Ancona. Sale così a 980 il totale delle chiamate evase dai Vigili del Fuoco, molte delle quali per piante o alberi caduti in strada, su edifici o auto, piante pericolanti ma danni a edifici, pali divelti, cavi elettrici saltati, con conseguenti black out nel Pesarese, ad Ancona e Senigallia. Domani, martedì 5 dicembre, rientreranno nelle proprie sedi i moduli giunti in rinforzo dal Lazio e dal Veneto.

