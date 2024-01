A caccia di dinosauri: a Vernal si possono “inseguire e uccidere”

MeteoWeb

Immagina un luogo dove la fantastica idea di cacciare dinosauri diventa non solo possibile, ma anche legale. Benvenuti a Vernal, nello stato americano dello Utah, il cuore pulsante di un’avventura che va ben oltre i confini della nostra immaginazione. In questo luogo unico al mondo, ottenere una licenza ufficiale per la caccia ai dinosauri è una realtà tangibile e molto lontana dal mondo cinematografico di Jurassic Park.

60.000 licenze a chi vuole “uccidere dinosauri”

Tutto ha avuto inizio nel lontano 1951, quando un’idea audace proposta da Tenney T Johnson è stata accolta calorosamente dalla Camera di Commercio di Vernal. Da allora, questa affascinante iniziativa ha distribuito ogni anno circa 60.000 licenze a turisti desiderosi di cacciare i giganti del passato. Sebbene la caccia sia spesso un argomento controverso, in questo caso ci troviamo di fronte a un’esperienza unica, in cui l’azione si svolge in un contesto paleontologico, rendendo così quest’avventura molto più che una semplice caccia a dinosauri preistorici.

La licenza rilasciata consente ai fortunati titolari di “cacciare, inseguire, sparare, uccidere e rimuovere” diverse specie di dinosauri, inclusi ma non limitati al maestoso Tyrannosaurus Rex, al lungo Diplodocus Giganticus, allo schiena piastrellata Stegosaurus e al volante Pterodactylus. Tuttavia, vale la pena notare che, fino ad oggi, nessun dinosauro è stato effettivamente cacciato, poiché questa pratica si configura più come un’esperienza simbolica che come una vera e propria caccia.

“Dinosaurland“

Vernal, soprannominata affettuosamente “Dinosaurland“, è una località paleontologica straordinaria. Qui, nel Dinosaur National Monument, un’area vasta oltre 80.940 ettari che si estende dall’Utah al Colorado, i primi resti di dinosauri furono scoperti da Earl Douglass nel lontano 1909. Da allora, la regione ha continuato a svelare tesori fossili appartenenti a una vasta gamma di specie, tra cui Stegosaurus, Diplodocus, Allosaurus, Apatosaurus e Camarasaurus.

Per i visitatori affascinati da queste creature preistoriche, Vernal offre l’incredibile opportunità di ammirare i fossili incastonati nella celebre “Wall of Bones“. Qui, gli appassionati possono toccare reperti risalenti a oltre 150 milioni di anni fa, aprendo una finestra sul passato che altrimenti sarebbe rimasta sigillata.

Dinosauri “meno famosi”

Ma non fermiamoci qui. A Vernal, oltre alle icone più celebri del mondo dei dinosauri, esistono creature poco conosciute ma incredibilmente affascinanti. Ecco una lista di dinosauri che, forse, non sono così famosi come il T-Rex, ma che sicuramente meritano di essere esplorati:

Utahraptor : Un parente più grande del famoso Velociraptor, l’Utahraptor era dotato di artigli aguzzi e una struttura corporea impressionante.

: Un parente più grande del famoso Velociraptor, l’Utahraptor era dotato di artigli aguzzi e una struttura corporea impressionante. Therizinosaurus : Con le sue lunghe e affilate artigli, il Therizinosaurus è uno dei dinosauri più strani e misteriosi mai scoperti.

: Con le sue lunghe e affilate artigli, il Therizinosaurus è uno dei dinosauri più strani e misteriosi mai scoperti. Parasaurolophus : Caratterizzato da una cresta cranica lunga e tubolare, il Parasaurolophus è un dinosauro dall’aspetto distintivo.

: Caratterizzato da una cresta cranica lunga e tubolare, il Parasaurolophus è un dinosauro dall’aspetto distintivo. Ankylosaurus : Con il suo corpo corazzato e una mazza coda, l’Ankylosaurus era un gigante che sfidava qualsiasi predatore.

: Con il suo corpo corazzato e una mazza coda, l’Ankylosaurus era un gigante che sfidava qualsiasi predatore. Microceratus: Una piccola creatura con corna che viveva in branchi, il Microceratus aggiunge una nota di fascino ai dinosauri di Vernal.

Vernal, con la sua caccia simbolica e il patrimonio paleontologico straordinario, è un luogo dove la fantasia e la realtà si fondono in un’esperienza indimenticabile. Dinosaurland non è solo un nome, ma una promessa di avventure uniche nel loro genere, che si estendono dalla caccia ai dinosauri simbolica alla scoperta di creature poco conosciute ma altrettanto affascinanti.