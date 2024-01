Acqua alta a Venezia: marea fino a 100 cm, MOSE non attivo

MeteoWeb

Presso la piattaforma del Cnr, il livello dell’acqua alta a Venezia ha raggiunto oggi quota di 100 cm, senza che il sistema MOSE sia stato attivato. Questa informazione è stata fornita dal Centro maree del Comune, il quale precisa che le condizioni favorevoli all’acqua alta persisteranno fino all’8 gennaio. La giornata odierna ha registrato una modesta elevazione del livello dell’acqua, coinvolgendo esclusivamente Piazza San Marco, la quale si trova al punto più basso a 85 cm sul medio mare ed è stata pertanto interessata da un lieve allagamento di pochi cm. Le previsioni per la giornata di domani indicano un livello minimo di 65 cm all’1 del mattino e un livello massimo di 1.05 cm alle 07:05.

