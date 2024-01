Aereo precipitato in Afghanistan: 4 persone a bordo potrebbero essere sopravvissute

MeteoWeb

Quattro delle sei persone che erano a bordo dell’aereo precipitato in Afghanistan potrebbero essere sopravvissute. Lo ha reso noto Rosaviatsia, l’autorità federale russa per il trasporto aereo. Il business jet Falcon 10 stava volando dalla Thailandia alla Russia attraverso l’India e l’Uzbekistan quando si è schiantato in una zona montuosa nella provincia di Badakhshan, in Afghanistan. Rosaviatsia ha detto che trasportava un equipaggio di quattro persone e due passeggeri.

I dati di tracciamento dell’aereo da FlightRadar24, analizzati dall’AP, hanno mostrato l’ultima posizione dell’aereo appena a sud della città di Peshawar, in Pakistan, intorno alle 13.30 GMT di sabato 20 gennaio. Abdul Wahid Rayan, portavoce del Ministero dell’Informazione e della Cultura talebano, ha attribuito l’incidente ad un “problema al motore“, senza fornire ulteriori dettagli. L’ambasciata russa a Kabul ha spiegato che i soccorritori afghani hanno trovato i detriti. “Delle sei persone a bordo, si ritiene che quattro siano vive (e ferite a vari livelli), la sorte delle [altre] due persone è in fase di chiarimento”, ha detto sui social media l’autorità di regolamentazione del trasporto aereo.

Anche le autorità afghane hanno confermato il bilancio delle vittime. “Il pilota è stato trovato”, si legge in un comunicato del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione afghano su X. “Secondo il pilota, quattro persone a bordo, compreso lui, sono vive. La squadra di ricerca sta cercando le altre persone”, ha continuato.

Secondo l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, l’aereo era su un volo privato con una “paziente costretta a letto in gravi condizioni” e suo marito, che aveva pagato il volo, entrambi cittadini russi.

Come riferito in precedenza dalle autorità russe, il Falcon scomparso in Afghanistan era immatricolato nel registro statale degli aerei civili della Federazione Russa. L’aereo ha effettuato un volo charter sanitario sulla rotta Gaya, in India, passando per Tashkent, in Uzbekistan, a Zhukovskij, in Russia. Il velivolo ha perso i contatti ed è scomparso dagli schermi radar ieri sera mentre si trovava nello spazio aereo dell’Afghanistan, vicino alla frontiera con il Tagikistan, ha aggiunto l’agenzia.

Funzionari russi hanno affermato che l’aereo è stato costruito nel 1978 e appartiene all’Athletic Group LLC e ad un privato. Il comitato investigativo russo ha affermato di aver aperto un procedimento penale con accuse relative a potenziali violazioni delle norme di sicurezza aerea o negligenza.

I vettori internazionali hanno in gran parte evitato l’Afghanistan dopo la conquista del Paese da parte dei talebani nel 2021. Quelli che sorvolano brevemente il Paese attraversano lo spazio aereo afghano solo per pochi minuti mentre sorvolano il corridoio Wakhan, scarsamente popolato, nella provincia di Badakhshan, una stretta lingua di terra che sporge a est del Paese tra il Tagikistan e il Pakistan. In genere, gli aerei diretti verso il corridoio effettuano una brusca virata a nord attorno a Peshawar e seguono il confine pakistano prima di entrare brevemente in Afghanistan.