Incidente aereo in Afghanistan, schianto nel Nord/Est

Un aereo si è schiantato in Afghanistan, in una zona montuosa nel Nord/Est: lo ha confermato un funzionario della provincia di Badakhshan – al confine con Tagikistan, Cina e Pakistan – senza fornire ulteriori dettagli. “Un aereo si è schiantato ma il luogo non è stato precisato“, ha dichiarato all’agenzia di stampa AFP il capo del dipartimento dell’Informazione della provincia, Zabihullah Amiri. Non è noto al momento il nome della compagnia aerea proprietaria del velivolo, né se si tratta di un aereo passeggeri o di un volo cargo.