Ciclone dell’Epifania, Allerta Meteo dell’Aeronautica Militare: “forte maltempo e neve in 4 regioni”

In previsione dell’arrivo del Ciclone dell’Epifania, che determinerà una fare di forte maltempo, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 4 gennaio 2024. Ecco di seguito il testo integrale.

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 04/01/24. Dalla mattina di domani, venerdì 5 gennaio 2024, e per le successive 18/24 ore si prevedono precipitazioni diffuse ed anche abbondanti su Liguria, settore occidentale dell’Emilia-Romagna e sulla Toscana settentrionale. Dal pomeriggio di domani, venerdì 5 gennaio 2024, e per le successive 24/30 ore si prevedono nevicate abbondanti fino intorno 1000 metri sul Trentino (provincia autonoma di Trento)“.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

