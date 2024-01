Allerta Meteo, il Ciclone dell’Epifania inizia a colpire l’Italia: MAPPE estreme per sabato

MeteoWeb

Il Ciclone dell’Epifania è già arrivato sull’Italia e sta iniziando a colpire le Regioni del Nord/Ovest in queste ore con le prime piogge, localmente intense in Liguria. Le temperature iniziano a diminuire tanto che nevica sulle Alpi occidentali a partire dagli 800–900 metri di altitudine. In Piemonte e Lombardia il clima è molto più freddo rispetto a ieri: a Torino e Alessandria abbiamo +5°C, Biella e Asti sono addirittura a +4°C in pieno giorno mentre Milano e Novara sono ferme a +6°C.

Nel resto d’Italia le temperature sono decisamente miti, nonostante la nuvolosità diffusa: abbiamo +13°C a Trieste, +16°C a Roma, +17°C a Lecce e +18°C a Palermo. Nelle prossime ore il maltempo si estenderà gradualmente al resto d’Italia: dapprima, nel pomeriggio di oggi, a tutto il Nord e alle Regioni del Centro con piogge torrenziali e forti temporali tra Liguria e Toscana:

Successivamente, domani, proprio nel giorno dell’Epifania, il Ciclone si posizionerà sul mar Tirreno con un minimo barico di circa 995hPa tale da alimentare maltempo estremo in tutto il Paese. La tempesta, ufficialmente denominata Charlotte, sarà violentissima e provocherà venti estremi tra Sabato pomeriggio e Domenica 7 gennaio in tutt’Italia, soprattutto nelle Regioni del Sud, a causa di un gradiente barico davvero considerevole.

Le mappe con le previsioni del vento per la serata di sabato sono impressionanti soprattutto per il Canale di Sicilia e poi, nel corso della notte, per la Sicilia e la Calabria: avremo mareggiate violentissime con conseguenti problemi alla navigazione e anche al traffico aereo, proprio nel weekend di punta per il rientro dalle festività natalizie.

Ma oltre al forte vento, sarà un Sabato dell’Epifania di piogge torrenziali e forti temporali, con neve abbondante sulle Alpi. Il maltempo si estenderà al Centro/Sud già dal mattino, per poi intensificarsi nel corso del pomeriggio-sera.

Proprio al Sud, il maltempo persisterà anche nei giorni successivi: domenica 7 e lunedì 8 gennaio, con temperature in netto calo e nevicate a quote medie sui rilievi appenninici. Al Nord il tempo volgerà al bello ma arriverà un freddo un po’ più intenso, con neve a quote collinari in Romagna. Ma di questa tendenza parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

