Allerta Meteo, il Ciclone dell’Epifania arriva in anticipo: sabato tempesta violentissima

Ancora una giornata di caldo anomalo oggi sull’Italia: a metà mattinata abbiamo già +20°C a San Benedetto del Tronto, +19°C a Palermo, Bari e Catania, addirittura +16°C a Torino, in un contesto climatico tipicamente primaverile con ampie schiarite e temperature di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo. Questa situazione meteo, però, cambierà drasticamente già da domani, venerdì 5 gennaio, per l’inizio del maltempo provocato dall’atteso Ciclone dell’Epifania, che poi alimenterà fenomeni meteo estremi sull’Italia per tutto il weekend.

Nella giornata di domani, venerdì 5 gennaio, avremo le prime piogge al Nord/Ovest e in Toscana sin dalla mattina, con le prime nevicate sui rilievi alpini come ben evidenziato dall’apposita mappa del modello Moloch dell’ISAC-CNR. Già nel corso della mattinata di domani le piogge saranno particolarmente intense tra Liguria e Toscana, tuttavia questo sarà solo l’inizio del brusco peggioramento:

Nel pomeriggio-sera di domani, il maltempo si estenderà a tutto il Centro/Nord con temporali molto violenti tra Liguria e Toscana, dove avremo piogge torrenziali (oltre 100mm in molte località), e piogge abbondanti su tutta la pianura Padana. Prime precipitazioni anche in Sardegna e, pre-frontali, su Taranto, Catanzaro e i settori esposti a sud/est dell’Appennino meridionale:

Domani, venerdì 5 gennaio, le temperature rimarranno ancora miti su gran parte del Paese anzi, al Centro/Sud avremo valori in aumento con picchi di +25°C nella Sicilia tirrenica e di +23°C nel medio-basso Adriatico. Tuttavia, il maltempo determinerà abbondanti nevicate al Nord, sulle Alpi, con accumuli importanti in Liguria, alta Lombardia e Trentino Alto Adige:

Allerta Meteo Epifania, la grande tempesta di sabato 6 gennaio

Nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, avremo il clou dell’ondata di maltempo: piogge, temporali e venti impetuosi si estenderanno a tutt’Italia coinvolgendo anche il Sud sin dalle prime ore del mattino. I forti venti ciclonici intorno al minimo barico di circa 995hPa sul mar Tirreno centrale diventeranno impetuosi al Sud nel pomeriggio-sera, quando si verificherà una grande tempesta con raffiche da uragano (oltre 130km/h) tali da provocare gravi danni in Sicilia, Calabria e Puglia, oltre che su Malta e nelle isole del Canale di Sicilia. Il vento sarà impetuoso già nel primo pomeriggio:

Poi in serata si intensificherà anche nel basso Tirreno, dove avremo le precipitazioni più intense e abbondanti tra Campania meridionale e Calabria settentrionale. In questa zona tra sabato e domenica potranno cadere oltre 200mm di pioggia, con pesanti conseguenze sui territori in termini di frane, smottamenti e inondazioni.

Le temperature diminuiranno in modo lento e graduale. Ma quest’ondata di maltempo non sarà accompagnata da freddo intenso: soltanto tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio avremo un calo delle temperature più significativo, ma il freddo interesserà soltanto il Nord e alcune zone del Centro (in modo più moderato). Al Sud, soprattutto in Calabria e Sicilia, il clima rimarrà sempre mite: le masse d’aria più fredde provenienti dai Balcani, comunque non gelide, non riusciranno a valicare il Pollino e si fermeranno su Campania, Puglia e Basilicata.

La neve, quindi, nel weekend cadrà copiosa ma soltanto ad alta quota.

