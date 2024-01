Allerta Meteo Emilia Romagna: codice giallo per rischio piene e frane

MeteoWeb

Una giornata di attenzione per il maltempo in Emilia Romagna dove fino alla mezzanotte è in vigore un’allerta meteo arancione per il rischio di piene e frane nella parte centro-orientale della regione, nel Bolognese e in Romagna, zone già pesantemente colpite dalle alluvioni di maggio scorso. Per la giornata di domani, lunedì 8 gennaio, le precipitazioni saranno esaurite e l’allerta meteo diventa gialla, per possibili e localizzati fenomeni di frane o piene. È quanto emerge dal nuovo bollettino della Protezione Civile regionale e dell’Agenzia regionale per l’ambiente.

Per lunedì 8 gennaio – si legge nel bollettino – “non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia, a seguito delle precipitazioni avvenute nei giorni precedenti, nel settore centro-orientale saranno possibili localizzati fenomeni franosi in contesti idrogeologici particolarmente fragili e piene nei tratti vallivi dei corsi d’acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Per le residue condizioni dello stato del mare, non si escludono localizzate erosioni e/o ingressioni marine”.

L’allerta meteo gialla per piene dei fiumi – valida per tutta la giornata di domani – interessa le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; allerta meteo gialla per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Danni da vento e pioggia nel Bolognese

Nel Bolognese, nelle ultime ore sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco soprattutto per danni d’acqua e alberi pericolanti. Interessati il capoluogo ma anche Imola, San Lazzaro, Castenaso, San Pietro in Casale, Galliera.

