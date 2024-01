Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice arancione per vento forte

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Emilia-Romagna per possibili innalzamenti del livello dei corsi d’acqua nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma e per vento forte nelle zone collinari della Romagna, e allerta arancione sempre per vento forte nella montagna romagnola. “Per la giornata di giovedì 18 gennaio sono previsti venti da sud-ovest di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulle aree montane e collinari centro-orientali, con valori fino a burrasca forte (tra 74 km/h e 88 km/h) sulle aree di crinale dell’appennino romagnolo,” si legge nell’allerta meteo diramata (per vento, piene e frane) dalla Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna, sulla base delle previsioni Arpae. “Le precipitazioni del 17 gennaio, in esaurimento nella mattinata successiva, potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centrale della regione, con possibili superamenti dei livelli di attenzione, occasionali ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: