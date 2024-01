Allerta Meteo, inizia una notte di forte maltempo al Sud: temporali e grandine

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo il Sud Italia in queste ore, e si intensificheranno nella sera-notte con una feroce escalation del maltempo che determinerà ulteriori nubifragi e grandinate. Il contesto è di maltempo estremo già da ore: nell’hinterland di Palermo, molte località hanno superato i 50mm di pioggia giornaliera con un picco di 60mm a Carini. In Calabria abbiamo oltre 200mm da ieri sui rilievi tra Cosenza e Catanzaro, nella zona di Decollatura. Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, con forti temporali sulla Sicilia tirrenica e occidentale e nella Calabria tirrenica e meridionale.

I temporali al Sud saranno accompagnati da fulmini, saette e grandinate. La neve cadrà copiosa sui rilievi, ma soltanto in quota oltre i 1.400/1.500 metri di altitudine, con temperature invernali ma senza eccessi di freddo. Farà un po’ più freddo invece tra Abruzzo, Molise, Puglia ed entroterra della Campania, dove la neve scenderà fino a 1.000 metri di altitudine con la persistenza del maltempo non solo nel corso della notte, ma anche nella giornata di domani seppur in modo decisamente affievolito.

