Allerta Meteo Liguria: peggioramento in arrivo, domani piogge diffuse

MeteoWeb

Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla idrologica per i bacini grandi della zona C (Levante), valida dalle 18 di domani mercoledì 17 gennaio. Atteso da domani un peggioramento delle condizioni meteo che porterà sulla regione piogge diffuse e persistenti associate a locali rovesci, in particolare sulle zone interne del Levante. Visto l’attuale stato di bagnamento del terreno prossimo alla completa saturazione, al persistere delle precipitazioni potranno registrarsi incrementi dei livelli dei bacini grandi, generalmente contenuti all’interno dell’alveo.

Ecco l’avviso meteorologico emesso in mattinata.



Oggi, nel pomeriggio venti moderati settentrionali in rinforzo su B con raffiche localmente fino a 40-50 km/h.

Domani peggioramento sulla Liguria con piogge diffuse e cumulate elevate su C, significative su AE, di intensità fino a moderate su C specialmente in serata quando non si escludono rovesci o temporali al più moderati. Possibile gelicidio su DE, con locale interessamento dei tratti autostradali. Venti forti settentrionali su B rafficati a 50-60 km/h agli sbocchi vallivi, forti meridionali su CE con raffiche fino a 50-60 km/h, localmente superiori sui crinali. Moto ondoso in aumento con mare fino a molto mosso in serata su C.

Dopodomani residue precipitazioni su C nelle prime ore della notte con possibili rovesci o temporali fino a moderati. Miglioramento graduale a seguire. Venti forti meridionali con raffiche fino a 50-60 km/h su capi esposti di A e C orientale. Moto ondoso in aumento con mareggiata su tutte le coste, localmente intensa su C, per onda da Sud-Ovest (altezza significativa d’onda fino a 4 m e periodo d’onda fino a 9 s).

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: