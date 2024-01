Allerta Meteo Liguria: prolungato il codice giallo sul Levante

MeteoWeb

Arpal ha prolungato l’allerta meteo codice giallo per la Liguria, in riferimento ai bacini grandi di C (Levante) che scatterà oggi alle 18 e terminerà domani, sabato 6 gennaio alle 8. Arpal ha confermato in gran parte lo scenario annunciato ieri. La perturbazione in atto è attesa con la sua parte più attiva tra il pomeriggio e la serata di oggi; sul Levante della regione si attendono fenomeni anche nella prima parte della giornata di domani, sabato 6 gennaio. Quota neve in calo nell’entroterra, fino a fondovalle sulla zona D con deboli nevicate sopra i 400-500 m, quote ancora superiori su centro e levante ma con accumuli non rilevanti. Temperature in netto calo già nel pomeriggio di oggi.

Ecco l’avviso meteorologico emesso in mattinata.





Oggi piogge diffuse e rovesci con cumulate significative su ABD, elevate su CE ed intensità fino a moderate su BCE. Cumulate puntualmente fino fino a molto elevate. Fenomeni in esaurimento dalla sera a partire da Ponente. Venti forti su ABCD con raffiche di burrasca (70-80km/h) su ABC. Dal pomeriggio deboli nevicate su D, in particolare su parte occidentale, oltre i 400-500 m; oltre i 700-800 m su valle Scrivia e 900-1000 m su val Trebbia. Disagio per freddo su D in serata.

Domani nella notte residue piogge e rovesci su C, anche moderati, con cumulate fino a significative, in esaurimento. Venti forti su AB con raffiche fino a burrasca, nella notte, in attenuazione dalla mattina, forti su rilievi di DE. In tarda serata possibile rinforzo della ventilazione settentrionale su tutte le zone. Disagio fisiologico per freddo su D nottetempo e nelle prime ore del mattino

Dopodomani venti forti di tramontana su tutte le zone con raffiche fino a 50-60 km/h e valori anche maggiori allo sbocco delle valli e sui crinali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: