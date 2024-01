Allerta Meteo Lombardia: codice giallo per neve, attese punte di 35 cm

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio neve. “Un flusso di correnti umide meridionali accompagna l’ingresso di una saccatura di origine atlantica, responsabile delle precipitazioni diffuse sulla nostra regione nel corso della giornata di oggi,” si legge nel bollettino.

La quota delle nevicate “sarà variabile, compresa tra 800-1200 metri su Alpi e Prealpi Occidentali, tra 1100-1400 metri su Prealpi Centro Orientali, oltre i 1500 metri sull’Appennino, ma in possibile e temporaneo calo sin verso i 1000-1200 metri in serata. In generale, su tutto il comparto alpino e prealpino lombardo, sono attesi dai 20 ai 35 cm oltre i 1500-1700 metri; a quote inferiori ai 1200 metri possibili accumuli superiori ai 10 cm su Prealpi Varesine, Prealpi Comasche-Lecchesi; attorno ai 1200 metri saranno possibili accumuli di circa 10 cm anche su Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina e Prealpi Bergamasche. Gli accumuli al di sotto dei 1500 metri sono previsti in parziale fusione dalla serata/nottata per progressivo esaurimento della precipitazioni e rialzo della quota dello Zero Termico“. Residue precipitazioni nella prima parte di domani “sui settori centro-orientali con la quota delle nevicate su Alpi e Prealpi in rialzo sin verso i 1400-1600 metri, mentre con la nuova intensificazione delle precipitazioni attesa dal pomeriggio risulterà in calo sin verso i 1200-1400 metri e fino a 1000 metri sull’Appennino in serata“.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani “i nuovi scenari previsionali e l’eventuale emissione di codici di allerta validi per la seconda parte della giornata“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: