Allerta Meteo, persiste il maltempo al Sud: tanta neve sui rilievi

Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia con forti piogge, temporali e temperature in calo seppur senza alcun eccesso di freddo: la neve continua a cadere soltanto in montagna oltre i 1.500 metri di altitudine. La Calabria è la Regione più colpita dal maltempo: da ieri, in meno di 36 ore, sono caduti 181mm di pioggia a Lattarico, 180mm a Soveria Mannelli, 160mm ad Arcavacata, 156mm a Decollatura, 92mm a Serra San Bruno, 88mm a Catanzaro, 86mm a Rogliano, 84mm a Mongiana, 82mm a Fitterizzi, 78mm a Cosenza, 72mm a Mileto.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente al Sud, soprattutto in Sicilia, dove stanno arrivando forti temporali provenienti dal mar Tirreno come si evince in modo molto chiaro dai satelliti meteo animati. Nel pomeriggio-sera di oggi avremo ancora forti piogge tra Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. La neve cadrà copiosa sui rilievi, in Abruzzo e Molise oltre i 1.000 metri di altitudine, in Calabria e Sicilia oltre i 1.500 metri:

Anche domani, martedì 9 gennaio, avremo ancora maltempo al Sud, ma più lieve. Al mattino avremo piogge sparse in Puglia e nella Sicilia tirrenica e occidentale, nel pomeriggio i fenomeni più rilevanti rimarranno confinati nella Sicilia tirrenica e nel catanese. Attenzione anche al Piemonte, dove avanzerà un sistema nuvoloso proveniente dalla Francia che riporterà la neve fino a bassa quota nel pomeriggio-sera di domani su tutta la Regione.

