Allerta Meteo Marche, vento fino a 100 km/h nell’entroterra

Allerta meteo nelle Marche per forti raffiche di vento. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità gialla per le aree interne settentrionali, centrali e meridionali (zone 1, 3 e 5), valido per le giornate di oggi,17 gennaio e domani, giovedì 18 gennaio. “L’interazione dei flussi occidentali con la catena appenninica determinerà, sulle Marche, condizioni di garbino nelle giornate di mercoledì e giovedì; a seguire, l’afflusso di aria più fredda dai quadranti settentrionali, favorirà un peggioramento del tempo, associato ad un sensibile calo termico,” si legge nell’avviso. Viene, quindi, segnalato un rinforzo della ventilazione da Sud/Ovest nella seconda parte della giornata di oggi, con raffiche che, nell’entroterra maceratese, potranno raggiungere, in serata, l’intensità di burrasca forte (76-87 km/h) o localmente di tempesta (88-102 km/h). Attese precipitazioni sparse nelle zone interne, specie a ridosso dei rilievi, dove potranno risultare maggiormente persistenti. Locali e brevi fenomeni saranno possibili anche nel resto del territorio.

