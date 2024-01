Allerta Meteo, freddo e neve sull’Italia: scuole chiuse in molti Comuni domani | ELENCO

MeteoWeb

La perturbazione in atto sul nostro Paese, sta convogliando intense e fredde correnti di grecale accompagnate da precipitazioni sparse, che risulteranno a carattere nevoso fino a quote collinari sulle regioni centro-meridionali peninsulari, in un contesto di generale e marcato calo delle temperature su tutto il territorio nazionale. Alla luce di queste previsioni, la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla su ampi settori di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. I sindaci di molte località stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, sabato 20 gennaio:

Basilicata

Potenza

Bella (Potenza)

(Potenza) Lauria (Potenza)

(Potenza) Marsico Nuovo (Potenza)

(Potenza) Marsicovetere (Potenza)

(Potenza) Moliterno (Potenza)

(Potenza) Pescopagano (Potenza)

(Potenza) Ruoti (Potenza)

(Potenza) Stigliano (Matera)

(Matera) Tito (Potenza)

(Potenza) Viggiano (Potenza)

Campania

Ariano Irpino (Avellino)

(Avellino) Bagnoli Irpino (Avellino)

(Avellino) Caggiano (Salerno)

(Salerno) Calitri (Avellino)

(Avellino) Castelvetere sul Calore (Avellino)

(Avellino) Grottaminarda (Avellino)

(Avellino) Guardia Lombardi (Avellino)

(Avellino) Lacedonia (Avellino)

(Avellino) Lioni (Avellino)

(Avellino) Mirabella Eclano (Avellino)

(Avellino) Montecalvo Irpino (Avellino)

(Avellino) Montefredane (Avellino)

(Avellino) Montella (Avellino)

(Avellino) Paternopoli (Avellino)

(Avellino) Rocca San Felice (Avellino)

(Avellino) San Potito Ultra (Avellino)

(Avellino) San Sossio Baronia (Avellino)

(Avellino) Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino)

(Avellino) Sturno (Avellino)

(Avellino) Torella dei Lombardi (Avellino)

(Avellino) Vallata (Avellino)

(Avellino) Vallesaccarda (Avellino)

Puglia

Panni (Foggia)

