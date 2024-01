Allerta Meteo, irruzione fredda in corso: allarme per il maltempo di sabato, al Sud temporali violentissimi e tanta neve

MeteoWeb

Puntualissima, l’irruzione d’aria fredda è arrivata sull’Italia nord/orientale questa mattina portando i primi fiocchi di neve su Trieste dove oggi abbiamo appena +3°C in pieno giorno dopo che ieri la temperature è rimasta a ridosso dei +15°C anche in serata. Il freddo al momento è limitato all’estremo Nord/Est, dove soffia una bora impetuosa e abbiamo temperature che oscillano tra +3 e +4°C in pianura su tutto il Friuli Venezia Giulia e in gran parte del Veneto. La temperatura si alza gradualmente spostandosi verso sud e verso ovest: abbiamo +5°C a Padova e Ferrara, +6°C a Bologna, +7°C a Verona, +8°C a Milano, Brescia, Varese e Bolzano, +9°C a Trento e Rovereto, +11°C a Genova, localmente molto caldo anche nell’hinterland milanese con +12°C a Nova Milanese, Bollate e Rho, comunque in netto calo per l’afflusso di aria fredda proveniente da Nord/Est.

Appena oltre il confine, nevica copiosamente: tutto il territorio sloveno è interessato da forti nevicate che stanno provocando il caos sulle strade, mentre al Centro e al Sud Italia è un’altra giornata caldissima con +25°C a Siracusa, +23°C a Palermo, Catania e Reggio Calabria, +22°C a Pescara e Termoli. Proprio questo caldo si esaurirà a breve: l’aria fredda irromperà nel pomeriggio-sera di oggi sul Centro Italia, con forti piogge e temporali su Marche e Abruzzo dove la neve cadrà fino a bassa quota in serata, addirittura fino a 300 metri di altitudine nelle Marche e fino ai 400 metri in Abruzzo.

Allerta Meteo per domani, sabato 20 gennaio: maltempo violentissimo al Sud

Domani il fronte temporalesco si sposterà rapidamente al Sud, dove avremo contrasti termici impetuosi che determineranno temporali molto violenti con grandinate e tornado. Nel corso della mattinata i temporali più intensi colpiranno Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, ma il maltempo sarà molto intenso in tutto il Sud con forti venti di maestrale e nevicate a quote molto basse su Marche e Abruzzo (fino ai 200 metri di altitudine):

In questa fase avremo le nevicate più intense e abbondanti sull’Appennino, soprattutto al Sud tra Campania e Basilicata dove nevicherà in modo eccezionale in termini di abbondanza, con accumuli importanti a partire dai 500–600 metri di altitudine. Tanta neve anche in Puglia, sul Gargano e sulle Murge, e nel nord della Sila in Calabria:

Nel pomeriggio-sera di sabato, poi, il maltempo si concentrerà all’estremo Sud. I forti temporali colpiranno Calabria e Sicilia, molto violenti sullo Stretto di Messina e nel messinese tirrenico. Anche qui avremo grandinate e tornado: le temperature crolleranno di circa 20°C in poche ore (Sabato mattina al Sud farà ancora caldissimo), uno sbalzo termico davvero inquietante!

Inoltre proprio nel pomeriggio-sera di sabato su tutto il Sud irromperanno impetuosi venti di grecale e tramontana che raggiungeranno valori eccezionali in Campania e Calabria jonica, ben oltre i 100km/h, provocando danni, disagi e mareggiate impetuose.

Dopodomani, domenica 21 gennaio, tornerà a splendere il sole in tutt’Italia dopo il passaggio delle ultime nubi residue in Puglia e Calabria al mattino. Sarà però una giornata fredda, tipicamente invernale in tutto il Paese.

