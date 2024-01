Allerta Meteo, ultime ore di maltempo al Sud. Poi l’Anticiclone, ma restano spiragli di freddo da est

MeteoWeb

Come ampiamente previsto nelle previsioni meteo dei giorni scorsi, il Sud Italia sta vivendo un sabato tipicamente invernale dopo il caldo anomalo che ha portato le temperature su valori primaverili fino a ieri. Al momento sta piovendo in pieno giorno con appena +5°C a Cosenza, +4°C ad Avellino, ben 15°C in meno rispetto allo stesso orario di ieri. Il fronte freddo della perturbazione sta scendendo sempre più verso Sud provocando forti piogge, temporali e nevicate fino a bassa quota sull’Appennino meridionale, tra Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria.

Al momento sono caduti 61mm di pioggia a Roscigno e Palomonte, 58mm a Vietri sul Mare, 55mm a Mercogliano, 52mm a Salerno, 50mm a San Giovanni a Piro: la Campania è stata la Regione più colpita dalle precipitazioni, che insistono sul Cilento. Ma piove forte anche in Puglia con 27mm a Canosa di Puglia, 23mm a Bitonto, 19mm a Spinazzola, 16mm a Cerignola, 15mm a Bari e Barletta.

Forti piogge in corso anche in Calabria, con 46mm a Morano Calabro, 28mm a Soveria Mannelli, 26mm a Cariati e Lattarico, 24mm a Cosenza, 17mm a Catanzaro, 11mm a Lamezia Terme. Eloquenti le immagini satellitari che evidenziano il movimento del fronte nuvoloso carico di precipitazioni, mentre al Centro/Nord sono sempre più ampie le schiarite che regalano lo spettacolo della neve copiosa al suolo in Svizzera, Austria, Germania, Slovenia, Croazia, Serbia e Ungheria:

Nelle prossime ore il maltempo si concentrerà all’estremo Sud, in Calabria e Sicilia, con forti piogge e temporali per tutta la serata odierna, e temperature in ulteriore netto calo. Inoltre si intensificheranno i forti venti di grecale e tramontana che soffieranno con raffiche impetuose, superiori ai 100km/h, tra stasera e domani nel basso Tirreno e nello Jonio.

Domani, domenica 21 gennaio, tornerà a splendere il sole anche al Sud dopo che si diraderanno le ultime nubi residue in mattinata su Puglia e Calabria, ma sarà una giornata molto fredda e particolarmente ventosa al Sud. Le temperature aumenteranno nuovamente da lunedì 22 gennaio, in modo graduale e inesorabile, per l’avanzata di un poderoso Anticiclone delle Azzorre che si estenderà su tutto il Mediterraneo occidentale provocando un forte aumento delle temperature.

A metà settimana, mercoledì 24 Gennaio, lo zero termico salirà ad oltre 4.000 metri (come in piena estate!) su tutto il Mediterraneo occidentale: una situazione sconvolgente per questo periodo dell’anno che determinerà il rapido scioglimento della neve anche ad alta quota sui Pirenei e sulle Alpi occidentali (specie in Piemonte):

Tuttavia in base agli ultimi aggiornamenti l’Anticiclone si fermerà ad ovest: l’Italia ne sarà inglobata, ma nella sua parte più marginale. Farà caldo nei settori occidentali del Paese (Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna), ma rimarrà aperta la porta del freddo balcanica con temperature decisamente più basse sulle Regioni Adriatiche e in modo particolare in Puglia, che rimarrà molto esposta a nuovi spifferi d’aria fredda proveniente dall’Europa orientale.

