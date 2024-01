Basilicata, prima neve della stagione a Potenza, imbiancate anche le colline materane | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Con il fronte freddo che sta attraversando l’Italia, la neve è arrivata anche in Basilicata. La città di Potenza ha ricevuto la sua prima nevicata della stagione invernale, che ha imbiancato tetti e strade, come si vede dalle foto della gallery scorrevole in alto. Oltre i 1300 metri del Monte Vulture, si registrano circa 30cm di neve. Si segnalano disagi alla circolazione sul Raccordo Sicignano-Potenza e sull’Oraziana. Traffico rallentato sul tratto ferroviario Battipaglia-Potenza.

Imbiancate anche le colline materane, fino ai 500 metri. La Provincia di Matera ha attivato il piano neve per liberare le strade della collina dagli accumuli. Ha nevicato nelle aree più interne del Materano (da Accettura a Gallipoli Cognato, da Stigliano alla zona Tre Cancelli di Tricarico), interessando un vasto territorio. Non ci sono stati particolari disagi e le strade sono tutte transitabili. Necessario l’intervento degli agenti tecnici stradali con gli spartineve che sono entrati in azione ad Accettura, sia in direzione San Mauro Forte che verso Gallipoli Cognato. Altri mezzi spartineve, poi, sono pronti ad intervenire in qualsiasi momento per consentire una circolazione sicura agli automobilisti. Prevista anche l’ulteriore posa di sale. Si raccomanda di mettersi in viaggio solo se necessario e, comunque, con catene montate o pneumatici da neve.

In previsione delle nevicate, a Potenza e in altri 30 comuni lucani le scuole sono rimaste chiuse nella giornata di oggi.

Neve in Basilicata: non si gioca Picerno-Catania

A causa della neve che da stamani sta cadendo in Basilicata, e in particolare in provincia di Potenza, oggi non si è giocata la partita di calcio Picerno-Catania (serie C, girone C). Il fischio d’inizio del match, valido per la terza giornata di ritorno e rinviato a data da stabilire, era previsto alle ore 16.15 allo stadio Curcio. La decisione – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa del Picerno – “è stata presa dall’arbitro Alberto Arena di Torre del Greco il quale ha constatato l’impraticabilità del campo di gioco”.

Dopo le nevicate di oggi, domani la tendenza è verso un miglioramento delle condizioni meteo sulla Basilicata.

Domani aprono gli impianti sciistici sull’Appennino lucano

Grazie alle copiose nevicate di oggi, domani gli impianti sciistici della Montagna Grande di Viggiano, in provincia di Potenza, saranno aperti. Le precipitazioni intense consentono il giusto apporto di neve e permettono ai gestori degli impianti (Viggiano Sci) di aprire la stagione invernale del 2024 che finora non era stato possibile avviare, con appassionati e sportivi in attesa della neve. Il Comune di Viggiano ha comunicato che tutti gli impianti e i servizi presenti presso le strutture saranno disponibili e pronti all’utilizzo. Proprio di recente l’Ansfisa (agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali) ha rilasciato il nulla osta tecnico per l’apertura delle due sciovie.

La nevicata di oggi a Potenza

