BMW al CES 2024: il futuro dell’intrattenimento e della guida

Il mondo dell’automobile sta attraversando una trasformazione epocale, con le case automobilistiche che stanno abbracciando la digitalizzazione e l’innovazione per offrire esperienze di guida sempre più sofisticate. Al CES 2024 di Las Vegas, BMW ha gettato uno sguardo nel futuro, presentando una serie di tecnologie all’avanguardia che promettono di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con le nostre auto.

iDrive 9: infotainment in auto

Il cuore di questa rivoluzione è il nuovo sistema infotainment iDrive 9, che offre funzionalità all’avanguardia per intrattenere gli occupanti dell’auto. Attualmente, i passeggeri possono godersi mini giochi durante la ricarica, grazie a schermi dedicati. Tuttavia, il futuro promette non solo nuovi videogiochi ma anche la possibilità di utilizzare controller Bluetooth per un’esperienza di gioco più coinvolgente.

Al CES 2024, i visitatori hanno avuto la possibilità di sperimentare in anteprima questa novità giocando a “Beach Buggy Racing 2“. Due giocatori possono competere tra loro all’interno del veicolo utilizzando i propri controller di gioco, aprendo nuove possibilità di intrattenimento durante i viaggi. BMW ha annunciato che il supporto ai controller Bluetooth sarà disponibile su vetture compatibili attraverso aggiornamenti over-the-air nel corso del 2024.

Streaming video a bordo con TiVo

BMW ha portato l’esperienza di streaming video in auto a un livello superiore grazie alla collaborazione con XPERI e al sistema operativo TiVo per Smart TV. Questo sistema permette ai possessori di BMW Serie 7 con iDrive 8.5 o 9 di godersi contenuti video, incluso lo streaming, su entrambi gli schermi anteriori e posteriori.

L’app Video, attualmente disponibile in diverse nazioni tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud, Francia, Italia, Germania, e Spagna, si prepara ad approdare anche in Giappone. Con accesso a servizi come RaiPlay in Italia, i passeggeri potranno godersi un’ampia gamma di contenuti durante i viaggi.

Realtà aumentata

Tra le proposte più avanzate di BMW al CES 2024 spicca l’utilizzo della realtà aumentata (AR) per migliorare l’esperienza di guida. Visitatori muniti di appositi visori hanno potuto sperimentare come la tecnologia AR di BMW fornisca informazioni cruciali, come pericoli stradali, punti di interesse e indicazioni di navigazione, sovrapposte al mondo reale.

In collaborazione con Amazon, BMW sta sviluppando un assistente vocale avanzato che utilizzerà l’intelligenza artificiale per una comunicazione più naturale con gli utenti. L’obiettivo è ampliare le funzionalità del BMW Intelligent Personal Assistant, fornendo agli automobilisti un controllo ancora più completo del proprio veicolo.

Parcheggio autonomo di livello 4

Tra le innovazioni più impressionanti, BMW ha annunciato una partnership con Valeo per lo sviluppo di un sistema di parcheggio autonomo di livello 4. Questa tecnologia consente all’auto di parcheggiarsi autonomamente in un’area designata e tornare al conducente su richiesta tramite un’app. I visitatori del CES 2024 hanno potuto assistere a dimostrazioni di auto controllate da remoto, mostrando la praticità e la sicurezza di questa soluzione futuristica.

BMW sta dimostrando al mondo che il futuro dell’automobile non è solo sull’efficienza del motore, ma anche sull’esperienza degli occupanti. Con iDrive 9, streaming video avanzato, realtà aumentata e parcheggio autonomo di livello 4, BMW sta ridefinendo il concetto di guida, trasformando ogni viaggio in un’avventura tecnologica.