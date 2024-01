Boeing: la FAA raccomanda alle compagnie ispezioni sulle porte ostruite

MeteoWeb

La FAA degli Stati Uniti ha raccomandato alle compagnie aeree di ispezionare le porte ostruite sui loro aerei Boeing 737-900ER dopo l’incidente avvenuto all’inizio di gennaio su un Boeing 737 Max 9 dell’Alaska Airlines, che ha perso parte della fusoliera a pochi minuti dal decollo. Le aziende sono incoraggiate a “effettuare ispezioni visive” per garantire che queste porte ostruite non presentino difetti, ha affermato la FAA in un bollettino di sicurezza.

Il Boeing 737-900ER è un modello più vecchio della famiglia Max ma circa 380 delle 539 unità consegnate hanno la stessa configurazione di 171 dei 218 Max 9 prodotti fino ad oggi: una porta è stata bloccata quando il numero di uscite esistenti delle attrezzature di emergenza era sufficiente in considerazione del numero di posti a bordo dell’aereo. Sono i quattro punti di attacco sulla fusoliera di questi due modelli che le compagnie aeree devono controllare. “Supportiamo pienamente la FAA e i nostri clienti in questa azione”, ha commentato Boeing.