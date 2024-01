Boeing, i risultati dei controlli di United Airlines: “avvitati male bulloni del portello”

MeteoWeb

La compagnia aerea statunitense United Airlines ha dichiarato di aver scoperto, durante i controlli sulle porte dei suoi aerei Boeing 737 MAX 9, dei bulloni avvitati in modo improprio, gli stessi che si sono staccati durante un volo Alaska Airlines il 5 gennaio scorso. United ha la più grande flotta di 737 MAX 9 al mondo, con 79 aerei, tutti attualmente bloccati a terra per essere ispezionati dalla Federal Aviation Administration (FAA) statunitense. “Da quando abbiamo iniziato le ispezioni sabato, abbiamo fatto una serie di scoperte che sembrano essere legate a problemi di installazione del pannello che ostruisce le porte”, ha detto la compagnia in una dichiarazione inviata all’AFP. “Ad esempio, bulloni che dovevano essere serrati”.

Il blocco di alcune porte è una configurazione che Boeing offre ai suoi clienti quando il numero di uscite di emergenza esistenti è già sufficiente rispetto al numero di posti a sedere dell’aereo. Oltre al 737 MAX 9, questo sistema esiste già su altri modelli Boeing, in particolare il 737-900ER, lanciato nel 2006, che da allora non ha mai avuto un incidente simile.

L’incidente del 6 gennaio e le ispezioni

Il 5 gennaio scorso, durante un volo Alaska Airlines da Portland (Oregon) a Ontario (California), la porta sinistra ostruita si è staccata dalla fusoliera a 6 minuti dal decollo, causando la depressurizzazione dell’aereo. Sabato 6 gennaio, la FAA ha chiesto agli operatori dei 171 aerei MAX-9 con porte bloccate di sospenderli dal volo e di effettuare un’ispezione approfondita. Per ogni aereo ispezionato, United ha dichiarato che avrebbe rimosso il pannello che maschera la porta chiusa, rimosso due file di sedili, controllato i punti di fissaggio, aperto la porta e adottato qualsiasi misura correttiva prima di sostituire tutti i componenti.

Sempre oggi, Aeromexico ha dichiarato di essere nella “fase finale di un’ispezione dettagliata” e di prevedere di rimettere in servizio i suoi 19 MAX-9 “nei prossimi giorni”.

A dicembre, Boeing ha raccomandato alle compagnie aeree dotate di aerei 737 MAX di controllare il sistema di controllo del timone, dopo che una compagnia aveva riscontrato la mancanza di un dado in uno dei suoi aerei. Secondo la FAA, Boeing aveva anche osservato che un dado era stato serrato in modo errato nella stessa posizione su un aereo non ancora consegnato.