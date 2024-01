Calabria, nevicate in corso sulla A2: spazzaneve e spargisale in azione | VIDEO

MeteoWeb

Nelle ultime ore, le squadre Anas sono impegnate nel garantire la transitabilità e la sicurezza, con mezzi sgombraneve e spargisale, lungo le statali in provincia di Cosenza e sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. L’ondata di maltempo ha interessato soprattutto le tratte di montagna nella provincia di Cosenza dove attualmente stanno intervenendo 12 operatori con 7 mezzi tra spargisale e spazzaneve, in particolare sulla statale 107 ‘Silana Crotonese’ tra Camigliatello e San Giovanni in Fiore, sulla 177 ‘Silana di Rossano’ a Longobucco, sulla 504 ‘Di Mormanno’ a Papasidero e sulla 481 ‘Della Valle del Ferro’ tra Oriolo e Castroregio’.

Interessata dalle precipitazioni anche la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ dove attualmente stanno operando 28 mezzi tra spargisale e spazzaneve e 20 operatori, in particolare nel tratto tra Polla (SA) e Laino (CS) e tra Mormanno e Campotenese (CS).

Numerosi gli interventi di soccorso da parte della Squadre Anas ai mezzi intraversati, sprovvisti di catene o pneumatici invernali.

Anas ricorda che fino al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

