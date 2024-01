Caldo incredibile in tutt’Italia: Siracusa vola a +26°C, clamorosi +23°C a Pescara

MeteoWeb

Non ci sono parole per descrivere l’eccezionalità del caldo che oggi sta interessando l’Italia intera. Le temperature sono elevatissime in tutto il Paese, soprattutto al Sud ma non solo. In Sicilia siamo un po’ ovunque ben oltre i +20°C, con un picco massimo di +26°C a Siracusa ma i valori più alti si raggiungeranno nel primo pomeriggio. Caldo eccezionale anche nelle Regioni Adriatiche e su buona parte del Centro/Nord.

Al momento la colonnina di mercurio ha raggiunto +26°C a Siracusa, +25°C a Falcone, +24°C ad Acireale, Avola, Barcellona Pozzo di Gotto e Torregrotta, +23°C a Palermo, Pescara, Cariati, Priolo e Solarino, +22°C a Bari, Catania, Messina, Reggio Calabria, Pozzallo, Molfetta, Valenzano, Bisceglie, San Benedetto del Tronto, Termoli, Vieste, +21°C a Crotone, Barletta, Lequile, Cavallino, Galatina, Cerignola, Fasano, Marsala, Caltagirone, Ascoli Piceno, Chieti, +20°C a Cagliari, Foggia, Lecce, Cosenza, Trapani, Taurisano, Jesi e Loreto, +19°C a Latina, Ancona, Brindisi e San Severino Marche, +18°C a Roma, Taranto, Sanremo, Senigallia e Altamura, +17°C a Livorno, Siena, Frosinone, Rimini, Guidonia, Tivoli, Pesaro e Fano, +16°C a Firenze, Perugia, Viterbo, L’Aquila, Pisa, Prato, La Spezia e Imperia, +15°C a Genova e Campobasso, +13°C a Trieste

