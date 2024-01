Caldo record in Colombia, divampano gli incendi boschivi

MeteoWeb

Almeno 4 incendi boschivi stanno devastando diverse regioni della Colombia, compresa la capitale Bogotà, in un periodo di caldo eccezionale attribuito al fenomeno El Niño. Ghisliane Echeverry, direttrice dell’Istituto di idrologia, meteorologia e studi ambientali (IDEAM), ha sottolineato l’eccezionalità delle temperature registrate sul territorio nazionale, identificando il cambiamento climatico come una realtà tangibile nel Paese e sollecitando azioni immediate.

Secondo l’IDEAM, martedì, 9 comuni nelle regioni settentrionale, centrale ed orientale del Paese hanno segnato temperature record, raggiungendo i +40,4°C. La Protezione Civile colombiana (UNGRD) ha riportato 6 incendi in tutto il Paese, di cui 3 attivi, di cui uno a Bogotà e 2 nel dipartimento di Vichada, situato ad Est e al confine con il Venezuela. Un 4° incendio sta devastando il Paramo de Santurban, un ecosistema cruciale per il ciclo dell’acqua nel dipartimento di Santander, come comunicato dal Ministero dell’Ambiente.

A Bogotà, la catena montuosa ad Est della città è avvolta dalle fiamme dal mattino di lunedì, generando una colonna di fumo. Il sindaco di Bogotà, Carlos Fernando Galan, ha dichiarato che i venti hanno diffuso l’incendio su un’area più ampia, estendendosi a circa 12 ettari. L’allarme è stato lanciato dal Ministero dell’Ambiente a causa del “deterioramento significativo” della qualità dell’aria in questa città densamente popolata, composta da circa 8 milioni di abitanti. Le operazioni di contenimento coinvolgono oltre 270 vigili del fuoco, militari e soccorritori, supportati da due elicotteri con sistemi di scarico d’acqua, un velivolo leggero e droni termici.

La Colombia si trova ad affrontare una serie di gravi incendi boschivi, causati dalle temperature elevate e dalla siccità associata al fenomeno El Niño. Secondo i dati ufficiali, tra il 3 novembre e il 20 gennaio, nel Paese si sono verificati almeno 237 incendi, di cui più di 50 solo nel 2024, con una superficie totale di 3.523 ettari di vegetazione consumati.

