El Niño, sale il pericolo incendi in Colombia: allerta prolungata fino a marzo

MeteoWeb

Il fenomeno climatico El Niño fa temere per il rischio incendi in Colombia e cosi il Governo ha prolungato l’allerta meteorologica almeno fino a marzo. Lo rende noto il Ministero dell’Ambiente in un comunicato. A causa del fenomeno El Niño, il Paese a gennaio ha subito un aumento imprevisto della siccità, con pericolo di incendi. Il numero di comuni sottoposti ad allerta rossa, il massimo grado di rischio, è salito a 500 in cinque giorni su oltre 700 comuni in stato di allerta generale.

Il Ministro dell’Ambiente, Susana Muhamad, ha rilasciato nel frattempo un’intervista al quotidiano “El Tiempo”, nella quale ha sottolineato come “in una stagione già secca”, El Niño abbia fatto sì che piovesse ancora meno. Ieri, il Presidente Gustavo Petro ha convocato una riunione di governo per discutere dell’emergenza ambientale e affrontare le possibili conseguenze di incendi diffusi.