La Scienza della felicità: cattivo umore? Un frutto cambia tutto in poco tempo

È noto che i cibi ricchi di vitamina C possono migliorare l’umore: tuttavia, la tempistica di questi benefici era rimasta finora sconosciuta. In una nuova ricerca, scienziati dell’Università di Auckland e dell’Università di Otago hanno utilizzato indagini intensive tramite smartphone da un trial controllato con placebo per individuare cambiamenti legati all’umore dopo l’integrazione con un particolare frutto, vitamina C o un placebo.

Una dieta sana e il ruolo della vitamina C

Una dieta sana e ricca di frutta e verdura è stata collegata a un miglior benessere mentale. Diete ricche di frutta e verdura nutrienti possono avere benefici sulla salute mentale con effetti positivi sulla depressione o migliorando il benessere. Anche se le vie biochimiche che collegano frutta e verdura ai sintomi psicologici sono probabilmente varie e complesse, una vitamina che potrebbe contribuire a tali cambiamenti è la vitamina C.

La vitamina C è coinvolta nella sintesi di neurotrasmettitori, ormoni peptidici e agisce come catalizzatore per diversi enzimi, tutti necessari per mantenere e promuovere il sano funzionamento del cervello, compreso l’umore.

Il frutto del buonumore

Il kiwi è una eccellente fonte di vitamina C, che ha dimostrato una riduzione dose-dipendente della depressione e del disturbo dell’umore totale nei giovani che consumano basse quantità di frutta e verdura. In precedenza, il Professor Tamlin Conner dell’Università di Otago e colleghi hanno dimostrato che 2 kiwi al giorno possono promuovere indicatori di vitalità soggettiva dopo 2 settimane di integrazione.

Miglioramenti simili sono stati riscontrati nei partecipanti che hanno assunto vitamina C, sebbene i maggiori miglioramenti siano avvenuti nei partecipanti con bassi livelli di vitamina C iniziali.

Tuttavia, poche ricerche hanno valutato quanto velocemente avvengano i miglioramenti dell’umore dopo l’introduzione di integratori di vitamina C o fonti alimentari. “I nostri nuovi risultati forniscono un modo tangibile e accessibile per supportare il benessere mentale delle persone“, ha spiegato il Professor Conner. “È bello che le persone sappiano che piccoli cambiamenti nella loro dieta, come aggiungere kiwi, potrebbero fare la differenza nel modo in cui si sentono ogni giorno“.

Cibi per l’umore, lo studio

I ricercatori hanno effettuato un intervento dietetico di 8 settimane su 155 adulti con bassi livelli di vitamina C. I partecipanti assumevano giornalmente un integratore di vitamina C, un placebo o 2 kiwi. Hanno valutato la loro vitalità, umore, qualità e quantità di sonno e attività fisica tramite indagini smartphone.

Gli scienziati hanno scoperto che l’integrazione con kiwi ha migliorato la vitalità e l’umore entro 4 giorni, raggiungendo il picco intorno ai 14-16 giorni, e migliorato il vigore dal 14° giorno. L’integratore di vitamina C, d’altra parte, ha migliorato marginalmente l’umore fino al giorno 12.

Come mangiamo e come ci sentiamo

“Comprendere le sfumature di quando e come si verificano questi effetti giorno dopo giorno contribuisce alla nostra conoscenza dei potenziali benefici di cibi e integratori ricchi di vitamina C sulla salute mentale,” ha dichiarato Ben Fletcher, ricercatore presso l’Università di Auckland. “Questo ci aiuta a capire che ciò che mangiamo può avere un impatto relativamente rapido su come ci sentiamo“. “I nostri partecipanti avevano una salute mentale relativamente buona dall’inizio, quindi avevano poco margine di miglioramento, ma hanno comunque riportato i benefici da kiwi o integratori di vitamina C“. “Mentre le compresse di vitamina C hanno mostrato alcuni miglioramenti, lo studio sottolinea gli effetti sinergici potenziali del consumo di alimenti integrali come il kiwi“. “Incoraggiamo un approccio olistico alla nutrizione e al benessere, integrando vari cibi ricchi di nutrienti nella dieta,” ha concluso lo studioso

I risultati sono stati pubblicati su The British Journal of Nutrition.

Cibi per l’umore, alla scoperta del kiwi

Il kiwi è un frutto succoso originario della Cina, ma ampiamente coltivato in Nuova Zelanda. Ricco di vitamina C, fibre e antiossidanti, migliora l’umore e favorisce la salute generale. La vitamina C svolge un ruolo chiave nel supportare il sistema immunitario e nel ridurre lo stress ossidativo. Le sue fibre promuovono la salute digestiva, mentre gli antiossidanti combattono i radicali liberi, contribuendo a mantenere la pelle giovane e sana. Inoltre, il kiwi contiene serotonina, un neurotrasmettitore che può contribuire a migliorare il tono dell’umore.

Consumare regolarmente kiwi può quindi portare benefici significativi per la salute mentale e fisica, offrendo un’esperienza gustosa e nutriente.

