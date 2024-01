Ciclone Belal, scia di distruzione e vittime: Mauritius in ginocchio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il ciclone Belal ha causato forti inondazioni e almeno una vittima a Mauritius, mentre le auto venivano trascinate via dalle ondate d’acqua nella capitale dell’isola dell’Oceano Indiano e in altre località. Un motociclista è morto in un incidente causato dal maltempo, ha confermato il governo, che ha imposto un coprifuoco. È stata emessa un’ordinanza che imponeva a tutti – tranne ai lavoratori essenziali, ai membri dei servizi di sicurezza e a coloro che necessitavano di cure mediche – di tornare a casa e rimanervi. Alcune persone sono state evacuate poiché le acque alluvionali causate dal ciclone tropicale Belal minacciavano case e altri edifici. Le scuole sono state chiuse e agli ospedali è stato ordinato di mantenere aperti solo i reparti di emergenza. Il principale aeroporto è stato chiuso chiuso e i voli sono stati cancellati fino a ulteriore comunicazione.

Belal aveva precedentemente colpito anche la vicina isola francese La Réunion, dove le intense piogge e i venti potenti hanno lasciato circa un quarto delle famiglie senza elettricità dopo aver colpito lunedì mattina, secondo la prefettura. Le autorità nell’avamposto francese hanno dichiarato che una persona senza fissa dimora è stata trovata morta a Saint-Gilles sulla costa Ovest dell’isola. Le circostanze di quella morte non sono però certe. La Réunion aveva dichiarato il livello di allerta tempesta più alto domenica, mentre Belal si avvicinava. L’allerta è stata revocata dopo che il peggio della tempesta ha superato l’isola lunedì pomeriggio e questa è avanzata verso Mauritius, circa 220 km a Nord/Est.

I cicloni sono comuni tra gennaio e marzo nell’Oceano Indiano vicino all’Africa meridionale, poiché i mari nell’emisfero meridionale raggiungono le temperature più calde. L’acqua più calda alimenta i cicloni. Nel 2019, il ciclone Idai ha devastato l’Africa dall’Oceano Indiano, lasciando oltre un migliaio di vittime in Mozambico, Malawi e Zimbabwe e causando una crisi umanitaria. Secondo le Nazioni Unite che è stato uno dei cicloni più mortali mai registrati nell’emisfero meridionale.

Ciclone Belal: venti estremi a La Réunion

Ciclone Belal: piogge torrenziali a La Réunion

Ciclone Belal, Mauritius sott'acqua

Mauritius, situazione critica per il passaggio del Ciclone Belal