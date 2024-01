Ciclone dell’Epifania: notte di maltempo tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, tanta neve sulle Alpi | LIVE

MeteoWeb

Il Ciclone dell’Epifania, un’intensa perturbazione, sta transitando lentamente sull’Italia, insistendo in questo weekend festivo. Le precipitazioni sono in cessazione al Nord/Ovest, mentre insisteranno nel resto del Paese, diffuse e localmente forti con possibili temporali al Sud e in Sicilia. Al momento gli accumuli più rilevanti dalla mezzanotte si segnalano tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana: registrati 61 mm in località San Bernardo (Udine), 51 mm al Rifugio dei Loff (Cison di Valmarino, TV), 45 mm in Val di Luce (Abetone, PT) e a Tarcento (UD), 44 mm a Moruzzo (UD), 41 mm a Udine.

Questo sabato dell’Epifania, oltre ad essere caratterizzato da piogge torrenziali e forti temporali, porta anche neve abbondante sulle Alpi. Nell’immagine in alto, a corredo dell’articolo, il risveglio magico di Livigno, dove l’accumulo sfiora il mezzo metro.

