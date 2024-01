Cina, disastrosa frana nello Yunnan: 47 persone sepolte

MeteoWeb

Sono almeno 47 le persone rimaste sepolte da una massiccia frana che si è verificata in Cina alle 05:51 locali (le 22:51 di domenica in Italia) nel villaggio di Liangshui, nella città di Tangfang (contea di Zhenxiong), parte della provincia di Sud/Ovest dello Yunnan. Secondo quanto riportano i media statali, “44 persone appartenenti a 18 famiglie sono rimaste intrappolate secondo un’indagine preliminare delle autorità locali“. L’agenzia Xinhua ha aggiunto che sono in corso le attività di ricerca e di salvataggio dei dispersi.

La causa della frana non è stata immediatamente resa nota, anche se immagini dal posto mostravano neve sul terreno. La frana è avvenuta poco più di un mese dopo il più potente terremoto che la Cina abbia mai registrato negli ultimi anni, colpendo il Nord/Ovest della remota regione tra il Gansu e la provincia del Qinghai. Almeno 149 persone sono morte a causa del sisma magnitudo 6.2 che ha colpito il 18 dicembre, riducendo le case in macerie e provocando pesanti colate di fango che hanno inondato villaggi nella provincia del Qinghai.