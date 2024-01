Frana in Cina: otto morti e decine di dispersi nello Yunnan

MeteoWeb

Sono otto i morti accertati per la frana che questa mattina si è abbattuta sul villaggio di Liangshui, nella città di Tangfang (contea di Zhenxiong), parte della provincia di sudovest dello Yunnan, in Cina. Lo riporta l’ultimo bollettino fornito dai media statali, secondo cui i dispersi restano sempre diverse decine. Due sopravvissuti sono stati tratti in salvo. Il network statale CCTV ha stimato che 47 persone, parte di 18 nuclei familiari, sono state sepolte dall’enorme quantità di detriti, mentre circa 500 persone sono state evacuate dal villaggio.

Le autorità locali e nazionali hanno lanciato una risposta di emergenza coinvolgendo più di 200 soccorritori, nonché numerose attrezzature. Il disastro è avvenuto in una zona rurale circondata da cime innevate con temperature sotto lo zero. Nessuna spiegazione ufficiale, al momento, è stata fornita sulla frana, avvenuta in una zona dove le catene montuose si scontrano con l’altopiano himalayano, provocando spesso terremoti.