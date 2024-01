Cina, frana nello Yunnan: il numero delle vittime sale a 43

MeteoWeb

Si è aggravato il bilancio della frana che ha colpito il villaggio di Liangshui nella provincia di Yunnan, in Cina, lunedì scorso: è salito a 43 morti e 1 disperso, secondo quanto riportato dai media di Stato cinesi. Nonostante le avverse condizioni meteo caratterizzate da temperature gelide e nevicate, le operazioni di ricerca e salvataggio proseguono. Attualmente, oltre mille soccorritori sono impegnati nelle ricerche, utilizzando mezzi come escavatori, droni e unità cinofile, come confermato dal ministero per la gestione delle emergenze.

La contea di Zhenxiong, dove si è verificato il disastro, si trova a circa 2.250 km a Sud/Ovest di Pechino e presenta altitudini che raggiungono i 2.400 metri. A seguito dello smottamento, il presidente Xi Jinping ha invocato “sforzi a tutto campo” nelle operazioni di soccorso e nella prevenzione di incidenti correlati.

