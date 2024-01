Emirati Arabi nello spazio: destinazione? Oltre i limiti conosciuti

MeteoWeb

Negli ultimi decenni, gli Emirati Arabi Uniti hanno ridefinito il concetto di leadership spaziale, passando da osservatori a protagonisti di missioni spaziali ambiziose e innovative. La dichiarazione del direttore generale dell’Agenzia Spaziale Emiratina, Salem Butti Salem Al Qubaisi, durante l’ultimo Dubai Airshow, getta luce sulla determinazione del paese nel coinvolgere attivamente il mondo accademico, l’industria, le aziende private e gli enti governativi locali in una nuova missione straordinaria che solleverà l’asticella delle ambizioni spaziali.

Missione asteroidale: viaggio oltre i limiti conosciuti

La prossima missione spaziale annunciata è un monumento all’ingegnosità umana. Programmata per il lancio nel marzo del 2028, questa impresa vedrà la sonda Mbr Explorer viaggiare per cinque miliardi di chilometri per effettuare rendez-vous con sette asteroidi nella fascia principale del sistema solare. Sei anni di sviluppo tecnologico anticipano questo viaggio epico, sottolineando l’impegno finanziario ed intellettuale degli Emirati Arabi nell’aprire nuovi orizzonti.

Dubai Airshow: epicentro dell’innovazione spaziale

Il Dubai Airshow, un appuntamento cruciale dal 1989, ha maturato nel tempo diventando il cuore pulsante dell’innovazione aerospaziale globale. Con 1400 espositori provenienti da ogni angolo del mondo, 390 delegazioni e 20 padiglioni nazionali, il Dubai Airshow non è solo una mostra di tecnologie avanzate, ma un catalizzatore per partnership internazionali e progresso scientifico.

“Inaugurato nel 1989, oggi, il Dubai Airshow è uno degli appuntamenti più importanti al mondo dedicati all’industria e alle tecnologie aerospaziali, un settore cruciale in cui il campo scientifico converge con l’avanguardia tecnologica, e che ha ricadute importanti nell’ambito della difesa e della sicurezza“, afferma Salem Butti Salem Al Qubaisi – direttore generale dell’agenzia spaziale degli Emirati Arabi.

Al Qubaisi riflette una strategia nazionale articolata, in cui gli Emirati Arabi abilmente bilanciano gli strumenti di pressione “hard” con quelli di “soft power“. Questo approccio, combinando diplomazia, cultura e avanzate iniziative spaziali, posiziona gli Emirati come faro di innovazione e progresso nella regione. “Lo spazio è un settore strategico negli Emirati Arabi Uniti, quindi le aziende che si insediano qui possono aspettarsi molta attenzione e comprensione“, afferma.

Visione di un futuro collaborativo nello spazio

La collaborazione con la NASA per il modulo airlock del Lunar Gateway è solo l’ultimo capitolo in una serie di successi internazionali. L’istituzione dell’Arab Space Cooperation Group (Ascg) nel 2019 ha accelerato progetti e missioni spaziali, posizionando gli Emirati come forza motrice nella collaborazione spaziale globale.

Con un fondo pubblico da 820 milioni di dollari, gli Emirati Arabi stanno tracciando una strada chiara per il futuro. Questo finanziamento, aperto anche a imprese internazionali, riflette un impegno verso una visione collaborativa e inclusiva nel settore spaziale. Le “space economic zones“, con la loro concentrazione di startup e centri di ricerca, promettono di creare un ecosistema autosufficiente e attraente per innovatori globali.

Progetti futuri degli Emirati Arabi

Il primo progetto supportato dal fondo, Sirb, rappresenta un balzo in avanti nell’osservazione della Terra. Questa costellazione di satelliti ad apertura sintetica non solo rivoluzionerà il monitoraggio del cambiamento climatico, ma anche il controllo del traffico in mare e la scoperta di risorse naturali, dimostrando il potenziale globale dell’innovazione emiratina.

Gli Emirati Arabi Uniti stanno creando una nuova epoca di missioni nello spazio, illuminando il percorso per il futuro. La missione verso la fascia asteroidale è solo un capitolo di questa saga, e il mondo è ansioso di vedere quali nuovi confini verranno superati dagli Emirati, una nazione che continua a dimostrare che il cielo non è mai veramente il limite. La loro storia spaziale è un’ispirazione globale, indicando che la determinazione e l’innovazione possono aprire nuove frontiere nel cielo e oltre.