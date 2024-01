La “famiglia Galaxy S24” è realtà: Samsung stupisce ancora

MeteoWeb

Nel cuore pulsante della Silicon Valley, a San Jose, Samsung ha lanciato la sua ultima creazione: la famiglia Galaxy S24, il fiore all’occhiello della tecnologia mobile e l’audace contendente alla corona di iPhone. Ma questa volta, la sfida è andata oltre le specifiche tecniche tradizionali, gettando le basi per un confronto incredibile tra Galaxy AI e l’ancora silente Apple nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Il debutto del Galaxy AI

La novità più eclatante è rappresentata dal debutto del Galaxy AI, il primo smartphone progettato per accogliere tutte le forme di intelligenza artificiale. In questa corsa verso l’innovazione, Samsung ha stretto una partnership pluriennale con Google, pioniera nel campo dell’IA con il suo modello AI Gen Gemini. Questa collaborazione darà vita a una nuova generazione di funzionalità di intelligenza artificiale che promettono di rivoluzionare l’esperienza degli utenti dei futuri dispositivi Galaxy.

Il “all-in” della casa coreana arriva in un momento cruciale, con le stime preliminari di Idc e Canalys che indicano Apple come vincitrice per il numero di telefoni venduti nell’anno precedente. Samsung risponde presentando un prodotto che pone l’accento sul software e sull’intelligenza artificiale generativa, una scelta coraggiosa che sembra essere l’unica strada per conquistare l’odierno mercato.

Samsung Galaxy S24

Il Samsung Galaxy S24, una testimonianza di questa audacia, si presenta come un dispositivo in grado di ascoltare, registrare, tradurre e persino fornire suggerimenti per la manipolazione delle immagini e l’editing video. Questa magia avviene grazie all’utilizzo delle API di Google, ma soprattutto grazie a un impegno interno al dispositivo, promettendo così una maggiore privacy e sicurezza in un’era in cui l’IA on device sta diventando la norma.

Il panorama competitivo vede altri giocatori coinvolti nella corsa all’IA on device, come i Google Pixel con Gemini Nano e i cinesi di Honor, Motorola, Oppo e Xiaomi. Tuttavia, Samsung si distingue per aver messo in campo il meglio della propria collezione, la famiglia Galaxy, dimostrando che questa non è una sperimentazione, ma un impegno reale verso la nuova tecnologia.

L’evento Unpacked ha anche visto il debutto del Galaxy Ring, un anello dotato di sensori progettati per monitorare i parametri di salute. “Oggi, l’IA può inserirsi in qualsiasi dispositivo, e così abbiamo creato il Galaxy Ring: un modo per portare l’intelligenza artificiale direttamente al dito di ogni individuo, offrendo informazioni dettagliate sulla salute e il monitoraggio dell’allenamento“, ha spiegato un manager di Samsung, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori dettagli sulla data di uscita e il prezzo.

La famiglia Galaxy S24 rappresenta il futuro proiettato nel presente, una sinergia di tecnologia e intelligenza artificiale che promette di ridefinire il concetto stesso di smartphone. Samsung ha dichiarato guerra all’ordinario, spingendo i confini dell’innovazione e regalando al mondo un’anteprima affascinante del futuro che ci attende.