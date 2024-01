Il futuro dell’IA di Google: Bard Advanced e le prossime innovazioni

MeteoWeb

Google prevede di introdurre un upgrade a pagamento per il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale, Bard, che sarà chiamato Bard Advanced. Si dice che Bard Advanced sia più potente della versione corrente di Bard e offrirà funzionalità aggiuntive, come abilità matematiche e di ragionamento avanzate, una capacità di elaborazione del linguaggio più potente e accurata che consentirà di offrire nuove applicazioni basate sull’AI. A quanto pare l’azienda sta attualmente testando la nuova versione con un piccolo gruppo di utenti e prevede di rilasciarla al pubblico a breve.

Il codice all’interno del sito web di Bard rivela i piani di Google per la versione più avanzata del suo chatbot. Si scopre così che Google offrirà un periodo di prova gratuito di Bard Advanced per i primi tre mesi dopo il lancio, dopodiché, gli utenti dovranno pagare una tariffa di abbonamento mensile. Il prezzo esatto dell’abbonamento non è stato identificato, ma si prevede che sia competitivo con quello di altri modelli linguistici AI sul mercato.

Bard Advanced

Sempre secondo il codice, la nuova versione sarà integrata in Google One, ma non è chiaro se Bard Advanced verrà aggiunto a tutti i livelli o solo in quelli più costosi. Non possiamo nemmeno escludere che venga creato un nuovo livello di abbonamento, ma è presto per dirlo con certezza.

Con una versione a pagamento di Bard Google punta a recuperare parte dei costi associati all’esecuzione del nuovo LLM Gemini. Gli LLM sono molto impegnativi in termini di risorse e richiedono grande potenza di calcolo. L’ approccio di Google, basato sulla pubblicità, non funziona con i chatbot allo stato attuale pertanto non stupisce che l’azienda valuti di passare a un modello di abbonamento per generare entrate. Resta da vedere quanto sarà popolare una soluzione come Bard Advanced tra i consumatori.

Per quanto riguarda le tempistiche, Bard Advanced dovrebbe essere lanciato a breve, probabilmente entro il primo trimestre dell’anno, se consideriamo le tante informazioni estrapolate dal codice. Google punta molto sul nuovo LLM alla base di Bard, Gemini, e a quanto pare il nuovo modello ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia.

Nel frattempo grazie alla decompilazione dell’app Google più recente sono emersi i primi dettagli su Assistant con Bard, i quali confermano che sostituirà completamente l’esperienza dell’attuale versione sui dispositivi Android supportati. E infine, l’azienda ha deciso di utilizzare Reddit per sondare quali sarebbero le funzionalità più richieste dagli utenti in questo 2024. Molte arriveranno con l’introduzione di Gemini.