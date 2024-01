Fine infuocata: Peregrine sta tornando verso la Terra, ecco dove si schianterà

MeteoWeb

Il lander lunare Peregrine di Astrobotic sta tornando verso la Terra e si prevede che brucerà nell’atmosfera terrestre. “La nostra ultima valutazione mostra ora che si trova su una rotta verso la Terra dove probabilmente brucerà nell’atmosfera terrestre,” ha dichiarato la società nell’ultimo aggiornamento. “Ricordiamo che un atterraggio morbido sulla Luna non è possibile“.

Peregrine è stato lanciato l’8 gennaio, con il primo decollo in assoluto del razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance. Il piano originale prevedeva che il lander orbitasse attorno alla Luna per diverse settimane per poi effettuare un allunaggio il 23 febbraio. Astrobotic voleva diventare la prima azienda privata ad atterrare con successo sul satellite terrestre. Il veicolo ha però subito una grave perdita di propellente poco dopo essersi separato dallo stadio superiore del razzo, mandando in fumo quel sogno.

Il rientro

Dopo avere raggiunto la distanza lunare, ora dalla società è arrivata la conferma della traiettoria del lander, e si iniziano a fare le prime ipotesi sul luogo di rientro, in base ai dati al momento disponibili. Ecco un esempio dall’astrofilo Tony Dunn, che individua data e possibile area di impatto (18 gennaio, Grande Barriera Corallina):

After new data from JPL Horizons as well as the latest statement from @astrobotic it’s now looking likely that #peregrine will return home, impacting Earth over the Great Barrier Reef on January 18. pic.twitter.com/hV3mGRgHIV — Tony Dunn (@tony873004) January 13, 2024

I payload di Peregrine

Peregrine trasporta 20 payload per una varietà di clienti, tra cui la NASA, che ha messo a bordo 5 strumenti scientifici tramite il suo programma CLPS (Commercial Lunar Payloads Services). Tutti e 10 i payload che richiedono energia la ricevono, ha evidenziato Astrobotic in un precedente aggiornamento (gli altri 10 payload sono passivi). Alcuni di questi strumenti, inoltre, stanno raccogliendo dati utili nello Spazio profondo, anche se non raggiungeranno mai la superficie lunare come previsto.

Quella del lander è stata la prima di una serie di missioni affiliate al CLPS ad essere lanciata con payload diretti sulla Luna. Il prossimo decollo è previsto per il mese prossimo, quando un razzo Falcon 9 SpaceX lancerà il lander Nova-C di Intuitive Machines.