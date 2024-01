Grande freddo in mezza Europa: record di -15°C in Francia, -16°C in Germania, -37°C in Finlandia | DATI

MeteoWeb

Inverno alla riscossa su buona parte dell’Europa. Mentre l’Italia si prepara all’irruzione fredda del weekend, che riporterà neve al Centro-Sud, buona parte dell’Europa è alle prese con neve, ghiaccio e freddo. Ad iniziare dalla Scandinavia, dove è tornato il grande freddo con picchi di -30°C e oltre. In Norvegia, oggi la stazione meteo di Suolovuopmi Lulit ha registrato una temperatura minima di -33°C, mentre l’aeroporto di Oslo ha toccato -22°C. In Svezia, picchi di -36°C a Gielas e -22°C all’aeroporto di Stoccolma Västerås. In Finlandia, registrati -37°C a Rovaniemi, in Lapponia, e -8°C nella capitale Helsinki.

Picchi di -13°C in Lettonia e -11°C all’aeroporto della capitale Riga; picchi di -12°C in Lituania, con -8°C nella capitale Vilnius; -8°C in Estonia, con -5°C nella capitale Tallin.

Freddo in Francia: record di -14,7°C

Ma anche l’Europa centro-occidentale è nella morsa del freddo e della neve dalla Germania alla Francia. I tre quarti dell’Esagono francese stanno sperimentando freddo intenso, in particolare il Nord del Paese. Con la temperatura scesa a -14,7°C, la città di Arras, nel Dipartimento del Passo di Calais, ha stabilito il record assoluto da 40 anni, battendo il primato risalente al 1987.

Nel suo bollettino quotidiano, Météo France riferisce di “gelate generalizzate sui due terzi del Paese, con temperature negative in decine di comuni e un importante contrasto tra Nord e Sud”. Nei due dipartimenti del Nord e Passo di Calais è stato decretato lo stato di vigilanza giallo per freddo. Nel capoluogo di Lille, che ha registrato -7°C, il trasporto pubblico è particolarmente disturbato. Negli Hauts de France, il trasporto scolastico è stato sospeso oggi e gli studenti sono stati invitati a rimanere a casa. Altre regioni non sono da meno come la Charente Maritime, con -10,8°C a Forges, e nell’Oise, con -12,5°C a Rouvroy-les-Merles. Nei territori in cui ha nevicato nei giorni scorsi, di mattina le temperature rimangono molto basse (tra -6°C e -8°C), mentre la media nazionale si attesta tra -2°C e -5°C, ben lontana dai +11°C registrati in Costa Azzurra. Parigi ha raggiunto una minima di -6°C oggi.

Questo freddo e il “fortissimo gelo” osservati questa mattina sono legati “alla discesa dell’aria polare sulla Francia“, alla “perturbazione giunta dall’Atlantico carica di umidità” e alla “presenza di neve al suolo e alla forte radiazione legata al cielo notturno sereno”, hanno spiegato gli esperti di Météo France. La perturbazione che ha portato neve diffusa sulla Francia è uscita dal Paese ieri in serata, dopo aver attraversato il Centro e l’Est. Ora il rischio maggiore è quello del ghiaccio per le basse temperature, che rende le strade pericolose laddove ha nevicato o piovuto. Nel contempo, da oggi, alcune regioni finora risparmiate dal freddo intenso, in particolare il Sud-Ovest, vedranno le temperature abbassarsi drasticamente.

Nei giorni scorsi differenze termiche fino a 20°C sono state osservate tra le regioni più fredde al Nord e ad Est e quelle più miti, nel Sud-Ovest. Questa mattina alle 8, veniva riscontrata una differenza di 33°C tra Arras e il Capo Sagro, vicino a Bastia in Corsica, dove c’erano +18°C. Un fenomeno da attribuire ad un conflitto tra masse d’aria, una calda, l’altra fredda.

Freddo in Germania, Belgio e Regno Unito

Oggi in Germania, le temperature minime sono scese fino a -18°C ai quasi 3000 metri dello Zugspitze, la montagna più elevata del Paese, ma spiccano soprattutto i -16°C registrati a Fritzla, località dell’Assia a 220 metri s.l.m.. Registrati anche -15°C a Ennerich, Dachwig e Olbersleben, -14°C a Burgwald e Moischeid, -9°C all’aeroporto di Berlino-Schönefeld e a quello di Francoforte, -6°C all’aeroporto di Düsseldorf, -4°C all’aeroporto di Monaco.

Dopo le forti nevicate che hanno colpito il Belgio nei giorni scorsi, il Royal Meteorological Institute ha annunciato che le temperature potrebbe scendere fino a -20°C in alcune parti del Paese la prossima notte. Intanto, oggi le minime segnano picchi di -11°C, come ad Havinnes, e -10°C a Scherpenheuvel-Zichem; segnaliamo anche -4°C all’aeroporto di Bruxelles e -3°C a Charleroi. Picchi di -14°C in Polonia, con -5°C nella capitale Varsavia.

Picchi di -9°C nel Regno Unito, come a Bournemouth, -8°C a Farnborough, Benson, aeroporto di Exeter, Northol, con -5°C a Londra (aeroporto di Stansted) e punte di -8°C nelle campagne circostanti.