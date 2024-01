Freddo a Firenze: “temperatura percepita fino a -5°C, possibile ghiaccio”

MeteoWeb

L’ondata di freddo in atto sull’Italia interessa anche Firenze. Lo evidenzia il Comune, spiegando comunque che “il Centro funzionale regionale non ha ritenuto opportuno emettere alcuna allerta meteo, valutando che i fenomeni non saranno né intensi né pericolosi”. Gli esperti, riferisce sempre Palazzo Vecchio, “sottolineano per lunedì ‘temperature diffusamente sotto zero tra la notte e le prime ore della mattina, nelle zone di pianura e nei fondovalle’. Sarà pertanto “possibile la presenza di ghiaccio molto localizzato, in particolare nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante il giorno”. In particolare, a Firenze, le previsioni del Consorzio Lamma evidenziano che le temperature percepite dalla popolazione potranno raggiungere, stanotte e nella prima mattinata di lunedì, i -5°C“.

Freddo a Firenze, potenziato il servizio di accoglienza invernale

Con l’arrivo del freddo intenso, a Firenze è stato potenziato il servizio di accoglienza invernale per i senza fissa dimora predisposto a partire dal 4 dicembre scorso dall’amministrazione comunale e gestito da Caritas. Oltre alle tre strutture previste per l’avvio del servizio (la Foresteria Pertini e l’Ostello del Carmine per accogliere gli uomini, entrambi di proprietà del Comune, e la struttura della Parrocchia del Pignone in via dei Vanni dedicata alle donne e messa a disposizione dalla Fondazione Solidarietà Caritas), la Fondazione ha reso disponibile la struttura di via Corelli per l’accoglienza delle donne.

Il servizio di accoglienza invernale del Comune e gestito da Fondazione Solidarietà Caritas onlus è destinato a cittadini italiani e stranieri, uomini maggiorenni, donne sole, residenti o presenti sul territorio del Comune di Firenze; andrà avanti fino al 31 marzo e prevede la possibilità di un’eventuale proroga legata alle condizioni climatiche avverse che potranno presentarsi. Con l’abbassarsi delle temperature sono state raddoppiate le Unità di strada (che escono sia di giorno che di notte) e aumentati i posti letti.

Con il freddo pungente di questi giorni, Sara Funaro, assessore al Welfare e Presidente della Società della salute di Firenze, fa l’appello ai fiorentini a segnalare i senza dimora che vedono in strade, piazze e giardini per far intervenire gli operatori: ”segnalateci le persone che dormono per strada e se avete coperte o sacchi a pelo donateli alle associazioni che sono impegnate nel servizio di accoglienza invernale”.

Il servizio di accoglienza invernale si svolge in collaborazione con le Unità di strada, i cui operatori usciranno 7 giorni su 7, dalle 20 alle 23 circa (e dal lunedì al venerdì anche durante le ore diurne), per distribuire ai senza dimora che scelgono di non andare in struttura sacchi a pelo, indumenti e bevande calde.

