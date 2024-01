Freddo gelido in Alto Adige, -15°C a San Giacomo in Val di Vizze

MeteoWeb

L’ondata di freddo in Alto Adige non accenna a diminuire. La piccola comunità di San Giacomo in Val di Vizze, nei pressi di Vipiteno, a 1.440 metri di altitudine, da oltre una settimana vive con temperature sotto lo zero, sia di notte che di giorno. La temperatura più bassa è stata registrata sabato scorso, con -17°C. Questa mattina, invece, si sono registrati -15°C. Anche la stazione meteo più alta dell’Alto Adige, situata a 3.399 metri di altitudine sull’anticima di Cima Libera, ha registrato una temperatura di -13,2°C.

Il freddo si fa sentire anche a fondovalle. A Bolzano la temperatura è di +2°C, a Merano di +3°C. A Vipiteno e Brunico, invece, la colonnina di mercurio è attorno a -10°C.

Secondo il servizio meteo della Provincia Autonoma di Bolzano, il freddo persisterà fino a giovedì, quando le temperature inizieranno a salire di qualche grado.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: