Freddo record in Nord Europa, -31,1°C a Bjørnholt | DATI

Il Nord Europa è stretto nella morsa del freddo estremo da diversi giorni con un record di -43,6°C registrato mercoledì nel Nord della Svezia, la temperatura più bassa registrata in 25 anni per un mese di gennaio sul suo territorio. Oggi, 6 gennaio, la temperatura è scesa sotto i -30°C per la prima volta nella zona di Oslo, con -31,1°C registrati a Bjørnholt, nel Nord della capitale norvegese, secondo i dati dell’istituto meteorologico locale. Questa temperatura è stata registrata nella notte tra venerdì e sabato, tra le 3:00 e le 4:00 ora locale in una stazione forestale. Nel centro di Oslo durante la notte si è registrata una minima di -21,5°C.