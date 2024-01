Giganti del Cambriano: in Groenlandia scoperti fossili di “bestie del terrore”

MeteoWeb

Fossili di un nuovo gruppo di predatori animali, denominati “Timorebestia” (letteralmente “bestie del terrore” in latino), sono stati scoperti nella località fossilifera di Sirius Passet dell’Early Cambrian in Groenlandia Settentrionale. Questi grandi vermi, lunghi oltre 30 cm, con pinne lungo i lati del corpo, una testa distintiva con lunghe antenne e massicce strutture mandibolari, potrebbero essere tra i primi animali carnivori ad aver colonizzato la colonna d’acqua più di 518 milioni di anni fa, rivelando un’antica dinastia di predatori finora sconosciuta agli scienziati.

“Sapevamo in precedenza che gli artropodi primitivi erano i predatori dominanti durante il Cambriano, come gli anomalocaridi dall’aspetto bizzarro“, ha affermato il dottor Jakob Vinther della Scuola di Scienze della Terra e Scienze Biologiche dell’Università di Bristol, autore senior dello studio. “Tuttavia, la Timorebestia è un parente lontano, ma stretto, dei vermi freccia viventi, o chaetognath. Questi oggi sono predatori oceanici molto più piccoli che si nutrono di minuscolo zooplancton.”

“La nostra ricerca mostra che questi antichi ecosistemi oceanici erano piuttosto complessi con una catena alimentare che consentiva diversi livelli di predatori. I Timorebestia erano dei giganti del loro tempo e sarebbero stati vicini al vertice della catena alimentare. Ciò lo rende equivalente in importanza ad alcuni dei principali carnivori degli oceani moderni, come gli squali e le foche del periodo Cambriano“, ha detto Vinther.

All’interno del sistema digestivo fossilizzato di Timorebestia, i ricercatori hanno trovato resti di un comune artropode nuotatore chiamato Isoxys. “Possiamo vedere che questi artropodi erano una fonte di cibo per molti altri animali“, ha detto Morten Lunde Nielsen, ex studente di dottorato a Bristol e parte dello studio attuale. “Sono molto comuni su Sirius Passet e avevano lunghe spine protettive, rivolte sia in avanti che all’indietro. Evidentemente, però, non riuscirono a evitare del tutto questo destino, perché Timorebestia ne sgranocchiò in grandi quantità.”

I vermi freccia sono uno dei fossili animali più antichi del Cambriano. Mentre gli artropodi compaiono nella documentazione fossile da circa 521 a 529 milioni di anni fa, i vermi freccia possono essere fatti risalire ad almeno 538 milioni di anni indietro nel tempo. Il dottor Vinther ha spiegato: “Sia i vermi freccia, sia i più primitivi Timorebestia, erano predatori nuotatori. Possiamo quindi supporre che con ogni probabilità fossero loro i predatori che dominavano gli oceani prima che si diffondessero gli artropodi. Forse hanno avuto una dinastia di circa 10-15 milioni di anni prima di essere sostituiti da altri gruppi di maggior successo“.