Arrivano i Giorni della Merla 2024: cosa significa se farà caldo o freddo

I Giorni della Merla sono noti come i più freddi dell’anno, ma nel 2024 la tradizione potrebbe non confermarsi. Questo antico detto popolare si basa sulla credenza secondo cui il periodo di fine gennaio sia particolarmente rigido. Tuttavia, a causa delle variazioni climatiche, le temperature spesso non rispecchiano questa tradizione.

Quali sono i giorni della merla 2024? Perché si chiamano “i 3 Giorni della Merla”?

I Giorni della Merla sono tradizionalmente considerati i 3 giorni dal 29 al 31 gennaio. La denominazione deriva dalla credenza popolare secondo cui in questo intervallo di giorni, l’aria sia particolarmente fredda e che le merle, spaventate dal freddo, cercassero rifugio nei camini delle case, rischiando di essere cacciate via o addirittura bruciate. La leggenda ha origini medievali, ma la connessione tra la presenza delle merle nei camini e il freddo in quei giorni potrebbe avere una base in realtà, poiché gennaio è spesso uno dei mesi più freddi dell’anno in molte regioni.

Qual è la leggenda della merla?

La leggenda della merla è una tradizione popolare italiana che narra di una merla bianca che, per sfuggire al freddo di tre giorni particolarmente gelidi del mese di gennaio, si rifugiò in un comignolo.

La leggenda più diffusa narra che la merla, che in origine era bianca, si vantò con il mese di gennaio di poter sopportare il freddo invernale. Gennaio, allora, si infuriò e scatenò tre giorni di bufera di neve e gelo. La merla, per non morire di freddo, si rifugiò in un comignolo, dove rimase per tre giorni. Quando uscì, le sue piume erano diventate nere a causa della fuliggine. Da quel giorno, tutti i merli femmina e i piccoli nascono con le piume nere.

Esistono anche altre versioni della leggenda, che differiscono nei dettagli. In una versione, la merla si rifugia in un albero, in un’altra in una grotta. In un’altra versione, la merla è nera fin dall’inizio, ma il freddo le fa cadere tutte le piume, che poi ricrescono bianche.

Indipendentemente dalla versione, la leggenda della merla è legata a una credenza popolare secondo la quale i giorni in cui si verifica la leggenda (29, 30 e 31 gennaio) sono i più freddi dell’anno. Se questi giorni sono freddi, la primavera arriverà presto. Se invece sono caldi, la primavera arriverà in ritardo.

Cosa significa se farà caldo o freddo

La credenza popolare secondo cui i Giorni della Merla siano i più freddi dell’anno è basata sull’assunto per cui il mese di gennaio è il più freddo dell’anno in Italia. I Giorni della Merla, che si verificano alla fine del mese, vengono quindi considerati i giorni più freddi dell’anno. Tuttavia, non c’è alcuna prova scientifica che supporti questa credenza. Le statistiche disponibili indicano che la prima ‍metà di gennaio dovrebbe essere la più‍ fredda⁢ dell’anno per il Nord Italia, per ​il Centro Italia, la seconda‌ metà di gennaio, mentre per il⁤ Sud è solitamente l’inizio⁤ di febbraio.

La credenza che rende tali giorni un indicatore del tempo primaverile è anch’essa basata sull’osservazione. In genere si dice che se i Giorni della Merla sono freddi, la primavera arriva presto. Se invece sono caldi, la primavera arriva in ritardo. Tuttavia, anche questa credenza non è supportata da prove scientifiche. In realtà, il tempo primaverile è determinato da una serie di fattori, tra cui la posizione del sole, la temperatura dell’oceano e le condizioni meteorologiche di tutto il mondo.

Detti e proverbi

Sono diversi i proverbi popolari noti in varie regioni, eccone alcuni:

“Se nei giorni della merla fa brutto, in primavera è tutto asciutto. Se invece c’è bello, porta sempre l’ombrello”

“Se i giorni della merla son freddi e neri, l’inverno è finito, ma se sono miti e chiari, l’inverno è ancora lungo e amaro”

“Se i giorni della Merla saranno freddi, allora la primavera sarà bella; se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo”

“Quando canta il merlo, siamo fuori dell’inverno”

