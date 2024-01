Allerta Meteo, irruzione fredda nei Giorni della Merla: temperature in picchiata al Sud

MeteoWeb

Sta iniziando in queste ore una nuova ondata di freddo sull’Europa sud/orientale e sul Mediterraneo orientale che durerà quasi una settimana: almeno 5-6 giorni, quindi proprio in concomitanza con i Giorni della Merla che inizieranno dopodomani, lunedì 29 gennaio. Anche l’Italia sarà coinvolta in quest’ondata di freddo, seppur in modo marginale rispetto al suo “epicentro” tra Grecia e Turchia, ma al Sud Italia le temperature crolleranno su valori particolarmente rigidi soprattutto in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Ma non solo.

Le temperature si abbasseranno rispetto al clima mite dei giorni scorsi in tutto il Paese, lungo tutta la fascia Adriatica e in modo particolare al Centro/Sud. Eloquenti le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF da oggi fino a giovedì 1 febbraio:

Le temperature scenderanno al di sotto delle medie del periodo in quello che è già di per sé il momento della stagione più freddo in assoluto soprattutto tra Puglia e Basilicata. Il picco del freddo sarà tra 30 e 31 gennaio. Difficile ad oggi ipotizzare precipitazioni: sarà un freddo prevalentemente secco, anche se i contrasti termici sul basso Adriatico e sul mar Jonio potranno generare qualche rovescio (nevoso fino a quote molto basse, già dai 300 metri di altitudine) in modo particolare nelle aree più vicine alle coste. In linea generale, però, sarà un periodo più freddo anche al Nord, specie nelle temperature minime, dove la colonnina di mercurio si è mantenuta su valori decisamente bassi anche negli ultimi giorni. Alla fine l’anomalia di caldo di questo mese, nonostante il poderoso Anticiclone dei giorni scorsi e le ondate di caldo anomalo, sarà parzialmente compensata dai fenomeni meteorologici locali e da quest’ondata di freddo in arrivo.

Attenzione, invece, alle grandi nevicate che interesseranno Turchia, Grecia e persino Libano e Israele, dove già lunedì avremo forti bufere nevose con accumuli abbondanti, in intensificazione nei giorni successivi.

