Spazio, ‘Go’ al lancio della missione Ax-3: meteo favorevole all’80%

Via libera al lancio della missione Ax-3, previsto alle 22:49 (ora italiana) di oggi. Lo rende noto l’azienda Axiom sulla piattaforma X, riprendendo un post in cui SpaceX, costruttrice della capsula Crew Dragon e del razzo Falcon 9, scrive che “tutti i sistemi appaiono in buone condizioni in vista del lancio di Ax-3″ e che le previsioni meteorologiche danno l’80% di probabilità per il lancio.

“E’ ‘Go’ per il lancio“, ha scritto l’azienda privata che organizza la missione, sulla quale vola l’italiano Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana, che a bordo ha il ruolo di pilota. Con lui lo svedese Marcus Wandt, della nuova classe di astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea e il primo astronauta turco Alper Gezeravci; il comandante è Michael Lopez-Alegria, che dopo una lunga carriera nella NASA lavora adesso per l’Axiom Space. A portare in orbita l’equipaggio, a bordo di una capsula Crew Dragon, è il razzo Falcon 9 della Space X, pronto sulla piattaforma 39° del Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida).