Google accusato di essere inaffidabile: la risposta del gigante tech

MeteoWeb

La ricerca su Google, un’attività quotidiana per milioni di persone in tutto il mondo, sembra essere in crisi. I risultati mostrati nelle pagine dei risultati di ricerca (SERP) potrebbero non essere più affidabili come una volta, e questa preoccupazione è stata confermata da uno studio recente condotto da ricercatori dell’Università di Lipsia, dell’Università di Bauhaus-Weimar e del Centro per l’Analisi Dati Scalabili e Intelligenza Artificiale.

La qualità delle ricerche di prodotti

Il problema principale identificato riguarda le ricerche di prodotti, in particolare quelle in cui gli utenti cercano qualcosa di specifico, come telefoni, biciclette o materassi. Lo studio ha analizzato 7.392 termini di ricerca per recensioni di prodotti su Google, Bing e DuckDuckGo, rivelando che i siti di scarsa qualità spesso dominano i primi posti delle SERP. Questi siti sembrano esistere principalmente per guadagnare attraverso l’affiliate marketing, portando a una lotta continua tra i motori di ricerca e gli specialisti di ottimizzazione.

Le cause del problema

La colpa sembra ricadere non solo sugli specialisti di ottimizzazione ma anche su Google stesso. Nonostante anni di insistenza da parte di Google sulla creazione di contenuti di alta qualità, i risultati non sembrano rispecchiare tale impegno. Il colosso californiano sembra non essere in grado di filtrare correttamente i risultati, consentendo a pagine di scarsa qualità di raggiungere le posizioni più alte delle SERP.

La risposta di Google

Google sostiene di aver fatto miglioramenti mirati per risolvere i problemi identificati nello studio, concentrando gli sforzi sulla visualizzazione di recensioni più originali e basate su competenze ed esperienze dirette. Inoltre, la dichiarazione respinge l’idea che Google stia trascurando il problema e sottolinea il miglioramento nel corso dell’ultimo anno rispetto agli altri motori di ricerca.

Nonostante la risposta di Google, le preoccupazioni sulla qualità della ricerca persistono. Molti professionisti del settore e consumatori sono delusi dalla situazione attuale, in cui la ricerca su Google potrebbe non portare sempre ai risultati migliori.

In un mondo in cui la fiducia nei risultati di ricerca è essenziale, la questione della qualità della ricerca di Google rimane un problema centrale. Le dichiarazioni di Google offrono una prospettiva, ma resta da vedere se i miglioramenti annunciati si tradurranno in un’effettiva elevazione della qualità complessiva della ricerca su questa piattaforma dominante.