Incidente heliski in Canada: morta anche la guida degli italiani

Il bilancio delle vittime dell’incidente di heliskiing avvenuto lunedì scorso in Canada è salito a quattro. La guida del gruppo di imprenditori italiani, Lewis Ainsworth, proveniente dalla Nuova Zelanda, è purtroppo deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate nell’incidente di elicottero. La triste notizia è stata riportata dal New Zealand Herald.

Lewis Ainsworth, di 35 anni, prestava servizio presso la Northern Escape Heli-Ski e vantava una lunga e solida esperienza professionale nel settore. Il suo contributo lo aveva reso un membro molto rispettato sia nella comunità alpinistica che sciistica neozelandese e internazionale.

