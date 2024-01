Inondazioni in Germania e Francia: l’UE mobilita il meccanismo di protezione civile

MeteoWeb

Dopo le recenti intense precipitazioni, le regioni della Bassa Sassonia e della Turingia in Germania, insieme al Nord e al Pas-de-Calais in Francia, stanno affrontando gravi inondazioni ed esondazioni dei fiumi. Entrambi i Paesi hanno chiesto assistenza a Bruxelles attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Unione Europea, il quale ha prontamente attivato il supporto di emergenza.

La Commissione europea ha comunicato che, per affrontare l’emergenza in Germania, sono stati dispiegati 39 soccorritori francesi con barriere di contenimento delle inondazioni, e 16 veicoli hanno iniziato le operazioni di risposta. Per quanto riguarda la Francia, è prevista oggi la partenza di 3 moduli ad alta capacità, forniti con 4 pompe dai Paesi Bassi, 2 pompe dalla Repubblica Ceca e 2 pompe dalla Slovacchia.

Anche altri Paesi europei, come Austria, Ungheria, Svezia, Slovenia e Slovacchia, hanno prontamente offerto il loro sostegno nel caso si rendesse necessaria ulteriore assistenza. Janez Lenarcic, commissario europeo per la gestione delle crisi, ha sottolineato: “Con l’inizio del nuovo anno, la solidarietà dell’Unione Europea non vacilla. Ancora una volta, l’assistenza rapida e decisiva del meccanismo di protezione civile dell’UE alle regioni colpite dalle inondazioni in Germania e Francia è una testimonianza della forza dell’unità“. Lenarcic ha espresso gratitudine anche verso Austria, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia e Svezia, che hanno dimostrato rapidamente il loro sostegno.