L’inverno artico che ha abbracciato gli Stati Uniti: una prospettiva satellitare dell’ESA

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, un’eccezionale ondata di freddo artico ha investito gran parte degli Stati Uniti, colpendo soprattutto la regione orientale con abbondanti nevicate. Questo fenomeno meteorologico straordinario è stato catturato da un’immagine satellitare della missione Copernicus Sentinel-3, fornendo uno sguardo dettagliato sull’ampia copertura nevosa che ha trasformato città come New York, Filadelfia, Baltimora e Washington DC in paesaggi incantati.

Il clima rigido e le sue conseguenze

Il clima invernale severo ha portato a una serie di impatti significativi, tra cui avvisi per i viaggiatori, chiusure stradali e la sospensione delle attività scolastiche. Con oltre 100 milioni di persone colpite dall’allerta di vento gelido, l’immagine satellitare offre una prospettiva straordinaria sulla vastità dell’inverno artico che ha preso il controllo della regione orientale degli Stati Uniti.

L’eccezionale abbondanza di neve ha posto fine a una lunga assenza di neve che ha caratterizzato la vita quotidiana americana per quasi due anni. L’immagine acquisita il 17 gennaio 2024 mostra chiaramente queste metropoli sotto uno spesso strato bianco, evidenziando la trasformazione magica che l’inverno artico ha portato nella vita urbana.

L’immagine satellitare

La vasta area coperta di neve si estende dalla Carolina del Sud a sud al Maine a nord e all’Ohio a ovest. Le terre intorno ai laghi Erie e Ontario sono ricoperte di neve, mentre spesse nuvole limitano la visibilità dei laghi stessi. I Monti Appalachi, chiaramente visibili correre da sud-ovest a nord-est, dividono il paesaggio tra la regione innevata e l’area priva di neve.

L’immagine rivela una danza cromatica lungo la costa, dove diverse tonalità tingono le acque dell’oceano. Questa variazione di colore è attribuibile alle diverse concentrazioni di sedimenti e alghe. Il blu scuro indica acque più profonde, mentre il verde e l’azzurro denotano una maggiore concentrazione di materiali sospesi. Questo spettacolo naturale offre una prospettiva unica sulla dinamica interazione tra i fenomeni atmosferici e la vita marina lungo la costa orientale degli Stati Uniti in inverno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.